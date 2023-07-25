Uzmanlardan sıcak hava uyarısı

İSTANBUL'da beklenen 'rekor' sıcaklık öncesi uzmanlardan uyarılar geldi.

Yüksek sıcaklık yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çarşamba gününden itibaren etkili olacak sıcak hava dalgası için uyarı yaptı. İstanbul ve Marmara'da sıcaklık rekoru kırılacağı tahminleri üzerine uzmanlar, sıcak hava dalgasından en çok yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların etkileneceğini belirtiyor.

"KLİMA, KAS SPAZMLARI GELİŞTİRİYOR"

"SUSAMASAK BİLE SU İÇMELİYİZ"

"ATEŞ YÜKSELİYOR VE TERLEME AZALIYORSA ACİLE BAŞVURULMALI"

"ŞAPKA VE ŞEMSİYE GİBİ AKSESUARLARLA GÜNEŞİN ETKİSİNİ AZALTMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Bu sıcak hava dalgasında El Nino'nun da dolaylı olarak etkisi var. El Nino da Büyük Okyanus üzerinde büyük çapta ve büyük genişlikte yüksek basınç merkezinin tüm dünyadaki sistemleri etkilemesinden kaynaklanıyor. Bu sistemler Atlas Okyanusu'ndaki sistemleri daha sonra da bizim ülkemizi de etkileyen ikincil sistemleri de etkiliyor. Nemin yüksek olması sebebiyle terimizin buharlaşması daha fazla olacağından dolayı insanlar sıcağı daha fazla hissediyorlar. Özellikle öğle saatlerinde güneş altında bu ölçtüğümüz sıcaklıkların çok daha fazlasını insan vücudu hissediyor. Bu nedenle öğle saatlerinde 11.00 - 16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar çocuklar ve yaşlıların sokağa çıkmamasını, sokağa çıkacaklarsa da şapka şemsiye gibi aksesuarlarla güneşin etkisini azaltmasını tavsiye ediyoruz" dedi.