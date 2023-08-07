Uzmanından yaz sıcaklarında Akdeniz diyeti ile beslenme önerisi

Yaz mevsiminde doğru beslenme konusunda uyarılarda bulunan Diyetisyen Serkan Aksoy, "Özellikle Akdeniz diyeti olarak bildiğimiz beslenme modeli bu dönemlerde de en ideal beslenme modellerinin başında gelir.

Yaz mevsiminde doğru beslenme konusunda uyarılarda bulunan Diyetisyen Serkan Aksoy, "Özellikle Akdeniz diyeti olarak bildiğimiz beslenme modeli bu dönemlerde de en ideal beslenme modellerinin başında gelir. Omega-3 yağ asitlerinden zengin balıklar, sert kabuklu meyveler olarak tanıdığımız (ceviz, fındık, badem, fıstık, kaju gibi) yağlı tohumlar, zeytinyağı ve tam tahıllı ürünlerin yanında taze sebze meyve beslenmemizin ana çerçevesini oluşturmalıdır. Sindirimi zor olan besinlerden uzak durmak bu aylarda çok önemlidir" dedi.

İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Diyetisyen Serkan Aksoy, yaz mevsiminde nasıl beslenmememiz gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Yaz mevsimi deyince ilk akla gelen vitaminin D vitamini olduğunu söyleyen Dyt. Aksoy, "Kış mevsimi boyunca kapalı ortamlar ve güneşin kendini bizlerden saklanması ile bitkisel ve hayvansal gıdalardan aldığımız D vitamininden yetersiz kalırız. Yazın gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla güneşten aldığımız D vitamini güneşin UVB ışınlarının deriyle temasıyla oluşur ve gereksinimimiz yavaş yavaş tamamlanmaya başlanmış olur. Organizma için birçok hormonun öncü maddesinin yanı sıra kemik, kas, eklem fonksiyonlarında, sinir sisteminin çalışmasında ve bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasında önem arz eden, kemikler için önemli olan kalsiyumun bioyararlılığını artırmasında önemlidir. Yağda çözünebilen, vücutta depolanan sterol grubundan olan bu vitaminin çocukluk çağı, gebelik ve emzirme döneminde önemi çok büyüktür" şeklinde konuştu.

Güneşin dik geldiği saatlerde özellikle baş bölgesinin korunması ve 10-15 dakikalık deri temasını doktorların tavsiyesi ile yapılması gerektiğini dile getiren Dyt. Aksoy, "Güneş ışınları bu kadar değerli iken; sıcaklığın çok yüksek olmasıyla vücut ısısının da artmasından kaynaklı organizmada elektrolit (sıvı) kayıplarına neden olabilmektedir. O halde sıcaklarda kendimizi bu olumsuzluklardan korumada beslenmenin önemi bir kez daha ortaya çıkar" dedi.

CEVİZ, FINDIK VE BADEM TÜKETİLEBİLİR

Organizmada meydana gelen elektrolit kayıplarının yerine konulabilmesi için su içmenin yanı sıra sebze-meyve tüketimine dikkat etmenin öneminin de büyük olduğunu belirten Dyt. Aksoy, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle Akdeniz diyeti olarak bildiğimiz beslenme modeli her dönem olduğu gibi bu dönemlerde de en ideal beslenme modellerinin başında gelir. Omega-3 yağ asitlerinden zengin olan balıklar, sert kabuklu meyveler olarak tanıdığımız (ceviz, fındık, badem, fıstık, kaju gibi) yağlı tohumlar, zeytinyağı ve tam tahıllı ürünlerin yanında taze sebze meyve beslenmemizin ana çerçevesini oluşturmalıdır. Sindirimi zor olan besinlerden uzak durmak bu aylarda çok önemlidir. Kırmızı et, kuru baklagiller gibi besinlerin sindirim sürelerinin uzun olması ve vücut ısısını artırmasından dolayı bu besinleri tüketirken sebzelerin içerisinde veya ızgara olarak salatalarla tüketilmesinde yarar vardır."

SEBZELER KIZARTMADAN TÜKETİLMELİ

Yaz mevsiminin meyve ve sebze çeşitliliği açısından çok olmasının yanı sıra iştah mekanizmanızdaki azalmanın önüne geçebileceği gıdaların yer aldığı dönem olduğunu kaydeden Dyt. Aksoy, "Gün içerisinde kaybedilen sıvının su, ayran, soğuk çorbalar, evde meyvenin kendisi ve su ile yapılan ev meşrubatları, sodyum oranı düşük olan maden suyu gibi doğal kaynaklardan karşılanırken, öğün planlaması esnasında sebzeleri kızartmadan özellikle buharda pişirme tekniği veya çiğ olarak besin değerini kaybetmeden tüketilmelidir. Özellikle kuru meyveler ve meyve suları yerine besin değerleri yüksek olan taze meyveleri hijyen koşulları altında temizledikten sonra tüketilmesi önerilmektedir" ifadelerini kullandı.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR YAĞLI BESİNLERDEN UZAK DURMALI

Kronik hastalığı olan bireylerin de beslenme koşullarına dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Dyt. Aksoy, şunları söyledi:

"Kronik hastalığı olan bireyler beslenmelerinde ağır yağlı yiyeceklerden uzak durmalı, tuz oranlarını artırmamalıdır. Günün serin olan saatlerinde; sabahları çok erken saatte veya akşam yemeğinden sonra havanın serinlemesi ile günde 30'ar dakika olmak üzere fiziksel aktiviteye önem vermek genel sağlığımızı korumada ilk sıralarda yer alır. Hücre bazında sağlıklı olmak adına gün içerisinde kilo başına 30 ml su tüketilmesi (60 kg x 30 =1800 ml= 1,8 litre) dikkat edilecek hususlardan biridir."

SAĞLIKLI BİR İÇECEK TARİFİ

Sağlıklı tüketebileceğimiz içecek tavsiyesinde de bulunan Dyt. Aksoy, "2 ince dilim kavun, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt ve bir tatlı kaşığı balı blenderdan geçirip buzlukta tutun. Ara öğünlerde üzerine koyacağınız 2 kırılmış ceviz ile serinleyebilirsiniz veya 1 litre demlenmiş yeşil çaya, 1şişe maden suyu, 1 adet orta boy şeftali koyup ılındıktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı bal ilave ederek hem kendiniz hem de sevdikleriniz için sağlıklı içecek hazırlayabilirsiniz. Öğünlerinizi ve porsiyonlarınızı azaltıp daha dengeli ve besinlerden maksimum faydayı sağlayacak bir düzende, sıcak bir yaz mevsimini içinizi serinletecek gıdalarla renklendirebilirsiniz" diyerek sözlerini sonlandırdı.