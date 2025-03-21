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Uzman Uyardı: Çocukların Spora Yönlendirilmesi Şart

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Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çocukların sağlıklı bir omurga için mutlaka spora yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Uzman, teknolojik cihazların aşırı kullanımının bel ve boyun rahatsızlıklarına yol açabileceğine dikkat çekti.

- Uzmanından omurga sağlığı uyarısı

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen :

"Çocuklar mutlaka spora yönlendirilmeli"

"Ani hareket ve ağır ev işleri fıtığa yol açıyor"

ADANA - Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çocukların telefon, tablet, televizyon ile vakit geçirmektense küçük yaşlarda mutlaka bir sporla ilgilenmeleri gerektiği bu sayede eklemler ve kasların gelişerek sağlıklı bir omurgaya sahip olacaklarını kaydetti.

Tablet, bilgisayar ve akıllı telefonlar nedeniyle çocuklarda boyun ve bel rahatsızlıkları başta olmak üzere çok sayıda rahatsızlığın ciddi biçimde artış gösterdiği belirtiliyor. Bu aletler, yoğun biçimde kullanım nedeniyle gelişme çağındaki çocukların omurgalarında ciddi hasara yol açıyor.

Konuyla ilgili Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şen, "Omurga pozisyonunu korumanın yolları çocukluktan başlıyor. Bunun da asıl rolü ebeveynlerde. Çocukları mutlaka ebeveynler küçük yaştan itibaren spora yönlendirmeliler. Çocuklar maalesef hep masa başındalar. Bilgisayar, cep telefonu ve tabletle zamanlarını geçiriyorlar. Kısacası sıfır hareket ediyorlar. Ebeveynler ısrarla çocuklarını mutlaka yüzme veya farkı branşlara yönlendirmeliler" dedi.

"Uzun süreli oturmalardan kaçının"

Spor yapmanın sağlıklı bir yaşamın temelini oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Orhan Şen, "Çocuklar genç yaşa vardıklarında bu sporları ne kadar devam ettirirlerse kas güçleri o kadar gelişmiş olur. İnsanların mutlaka uzun süreli oturmalardan kaçınmaları gerekiyor. Okullarda dahi 45 dakikaya bir ara verirler, insanlarda mutlaka 2 saate bir boyun ve bel hareketi yapmalılar. Bunları yaptıktan sonra sağlığınızı hem bedensel hem de zihinsel anlamda korumuş olursunuz" diye konuştu.

"Ani hareketlerden kaçınmak lazım

Gündelik yapılan işlerde de ani ve ağır hareketlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, daha sonra şunları söyledi:

"İnsanların uyku pozisyonları ve yattıkları yer çok önemli. Ortopedik sert yataklar en doğrusu. Çok sert ve çok yumuşak yataklarda yatılmamalı. Yataktan fırlayarak kalkmak doğru bir davranış değil. Ev temizliği yapan kadınlar da bazı hususlara dikkat etmeli. Eğilip yerden ağır bir şey almasınlar. Teknolojinin bu kadar gelişmesine rağmen bazı kadınlar dizlerinin üzerine çöküp temizlik yapıyor. Bunlar yanlış, kollu süpürge veya silme aletiyle temizlik yapın. Ani hareketlerden kaçınmak lazım. Bu dediklerimi yapmazlarsa diz problemi, boyun ve bel fıtığı rahatsızlıklarıyla karşı karşıya kalabilirler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Sağlık
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