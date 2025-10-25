Haberler

Tenis Oynarken Düşen Mehmet Şerif Rençber'in Ameliyatı Başarılı Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da tenis oynarken düşen 64 yaşındaki Mehmet Şerif Rençber'in omzundaki çıkık, özel bir plak ile ameliyat edilerek başarıyla tedavi edildi.

BATMAN'da tenis oynarken düşen Mehmet Şerif Rençber'in (64) omzundaki çıkık, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla özel plak kullanılarak tedavi edildi.

Kentteki bir kortta düştükten sonra omzunda çıkık oluşan Rençber'e, başvurduğu bazı merkezlerde yaş nedeniyle ameliyat önerilmedi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz Başer'in değerlendirmesi sonrası hasta ameliyata alındı. Rençber'in omzuna kemik yapısına uyumlu, nadir kullanılan özel bir plak takıldı. Ameliyatın ardından fizyoterapi süreci başlatılan hasta, ağrılarının azalmasıyla günlük hareketlerini yapabilir hale geldi ve taburcu edildi.

'NADİR KULLANILAN BİR PLAKTAN KULLANDIK'

Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz Başer, "Genelde gençlere ameliyat önerilirken bu hastamıza yaşından dolayı ameliyatlarla ilgili bazı sıkıntılar olduğu anlatılmış. Biz filmlerini gördük. Kendisiyle konuştuk. Muayenesini yaptık. Sosyal olarak aktif birisi olduğu için ameliyat kararını daha uygun gördük. Ameliyatı çok şükür güzel geçti, başarılı geçti. Nadir kullanılan bir plaktan kullandık. O da hastamıza tam olarak uydu. Hastamızın ameliyatı başarıyla geçti. Bundan sonraki süreci de hızlı bir şekilde eski haline kavuşturacağız inşallah 3 hafta içinde. Fizik tedavi sürecini başlattık. Şu anda birçok hareketi yapabiliyor. Biraz ağrıları geçince inşallah eski haline kavuşacak. Hastamızı bugün inşallah pansumanını ve tedavisini yaptıktan sonra taburcu edeceğiz" dedi.

'OMUZUMUN YERİNDEN KOPTUĞUNU ZANNETTİM'

Sağlığına kavuştuğunu ifade eden Mehmet Şerif Rençber, "Emekli olan arkadaşlarla beraber spor yaparken kötü bir şekilde düştüm. Omuzumun yerinden koptuğunu zannettim. Bayağı açıklık oluşmuştu. Birkaç doktorla görüştüm. 'Bu kendi kendine kaynar' dediler. Yüreğim rahat değildi. Yavuz Bey'i ziyaret ettim. Sağ olsun ilgilendi. Dedi ki 'biz bunu gayet iyi yaparız, sizi dinamik görüyoruz.' Beni ameliyat etti çok güzel bir şekilde. Şu an için ne sancım var ne sıkıntım var. Kendimi gayet rahat hissediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nesli tehlikedeki kızıl geyik plajda görüntülendi

Nesli tükenmek üzere! Kendini bir anda plajda buldu
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç
Nesli tehlikedeki kızıl geyik plajda görüntülendi

Nesli tükenmek üzere! Kendini bir anda plajda buldu
Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu

Kaptanlığı elinden alınan Mert sessizliğini bozdu
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi! Savunması inanılmaz

Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Estetiği abartan Selena Gomez'in son hali türkücü Ceylan'a benzetildi

Estetiği abartan ünlü ismin son hali türkücü Ceylan'a benzetildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.