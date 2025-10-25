Tenis Oynarken Düşen Mehmet Şerif Rençber'in Ameliyatı Başarılı Geçti

BATMAN'da tenis oynarken düşen Mehmet Şerif Rençber'in (64) omzundaki çıkık, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla özel plak kullanılarak tedavi edildi.

Kentteki bir kortta düştükten sonra omzunda çıkık oluşan Rençber'e, başvurduğu bazı merkezlerde yaş nedeniyle ameliyat önerilmedi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz Başer'in değerlendirmesi sonrası hasta ameliyata alındı. Rençber'in omzuna kemik yapısına uyumlu, nadir kullanılan özel bir plak takıldı. Ameliyatın ardından fizyoterapi süreci başlatılan hasta, ağrılarının azalmasıyla günlük hareketlerini yapabilir hale geldi ve taburcu edildi.

'NADİR KULLANILAN BİR PLAKTAN KULLANDIK'

Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz Başer, "Genelde gençlere ameliyat önerilirken bu hastamıza yaşından dolayı ameliyatlarla ilgili bazı sıkıntılar olduğu anlatılmış. Biz filmlerini gördük. Kendisiyle konuştuk. Muayenesini yaptık. Sosyal olarak aktif birisi olduğu için ameliyat kararını daha uygun gördük. Ameliyatı çok şükür güzel geçti, başarılı geçti. Nadir kullanılan bir plaktan kullandık. O da hastamıza tam olarak uydu. Hastamızın ameliyatı başarıyla geçti. Bundan sonraki süreci de hızlı bir şekilde eski haline kavuşturacağız inşallah 3 hafta içinde. Fizik tedavi sürecini başlattık. Şu anda birçok hareketi yapabiliyor. Biraz ağrıları geçince inşallah eski haline kavuşacak. Hastamızı bugün inşallah pansumanını ve tedavisini yaptıktan sonra taburcu edeceğiz" dedi.

'OMUZUMUN YERİNDEN KOPTUĞUNU ZANNETTİM'

Sağlığına kavuştuğunu ifade eden Mehmet Şerif Rençber, "Emekli olan arkadaşlarla beraber spor yaparken kötü bir şekilde düştüm. Omuzumun yerinden koptuğunu zannettim. Bayağı açıklık oluşmuştu. Birkaç doktorla görüştüm. 'Bu kendi kendine kaynar' dediler. Yüreğim rahat değildi. Yavuz Bey'i ziyaret ettim. Sağ olsun ilgilendi. Dedi ki 'biz bunu gayet iyi yaparız, sizi dinamik görüyoruz.' Beni ameliyat etti çok güzel bir şekilde. Şu an için ne sancım var ne sıkıntım var. Kendimi gayet rahat hissediyorum" diye konuştu.