Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "Şekersiz" ifade yasağı: Üreticilere yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Şekersiz' ifade yasağı: Üreticilere yeni düzenleme
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Tarım ve Orman Bakanlığı, marketlerde satışa sunulan ve her gün milyonlarca kişinin tükettiği içeceklerde kullanılan "şekersiz" ifadesine yönelik yasağı bugün itibarıyla yürürlüğe soktu. Kola, meyve suyu ya da limonata gibi ürünlerde "şekersiz" ifadesini kullanamayacak olan üretici firmalar, yeni düzenlemeye uymazlarsa ürünlerinin satışı yasaklanacak.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın, marketlerde satışa sunulan ve her gün milyonlarca kişinin tükettiği içeceklerde kullanılan "Şekersiz" ifadesine yönelik yasağı bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Üretici firmalar yeni düzenlemeyle birlikte kola, meyve suyu ya da limonata gibi ürünlerde "şekersiz" ifadesini kullanamayacak. Düzenlemeye uymayan ürünlerin satışları yasaklanacak.

FİRMALAR ŞEKERSİZ İFADESİNİ KULLANAMAYACAK

"Şekersiz" ifadesi geçen içeceklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan düzenleme geldi. Bakanlık, geçtiğimiz aylarda Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği'nde değişikliğe gitmiş ve ister doğal ister yapay olsun, şeker ya da tatlandırıcı içeren gıda ürünlerinin, "şekersiz" ibaresiyle satışa sunulmasını yasaklamıştı.

BUGÜNDEN İTİBAREN ŞEKERSİZ İFADESİ YASAKLANDI

Aylar öncesinde yapılan tebliğe rağmen konuya ilişkin birçok firma ürünlerinde henüz değişikliğe gitmezken, marketlerde satışa sunulan içecekler için "şekersiz" yasağı bugün itibarıyla devreye alındı. Buna göre, ürünlerde düzenlemeye gitmeyen markaların ürünleri raflardan toplatılacak.

HURMA VE PEKMEZ DE YAZILMALI

Düzenleme şeker ikamesi sadece tatlandırıcılarla sınırlı değil. Hurma ve pekmez gibi şeker içeren doğal gıdalarla tatlandırılan ürünlerde de, "şekersiz", "şeker ilavesisiz" veya "ilave şeker içermez" ibarelerinin kullanımı yasak. Agave şurubu ile tatlandırılan ürünlerin etiketinde, "agave şurubuyla tatlandırılmıştır", pekmez kullanılan üründe de "şekerin kaynağı pekmezdendir" şeklinde etiketleme yapılması gerekiyor.

Bakanlık, daha önce yaptığı kamuoyu uyarısında, "Etiketlerdeki şekere ilişkin hatalı ve yanlış ifadelerin, obezite ve şeker hastaları ile kalori alımına dikkat eden gruplar başta olmak üzere tüketicileri yanılttığına" dikkat çekmişti.

Haberler.com / Selcan Tüten - Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFiReStArTeR:

Şekersiz yazılıyor ancak içine koydukları tatlandırıcılar şekerden daha zararlı..!

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

ülkerin bütün ürünleri yapay ,palm yağlı kansorejen tatlandırıcı ve koruyucu madde neden bakanlık denetlemiyor ülkeri

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