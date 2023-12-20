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Sosyal medyanın ilişkilere etkisi

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Psikologlar, sosyal medyanın ilişkileri olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Sosyal medyada geçirilen süreç, ikili ilişkilerde geçirilen zamanın azalmasına yol açıyor ve kıskançlık, yüzeysel bağ kurma, anlaşmazlıklar gibi sorunlara neden olabiliyor. İlişkileri korumak için sosyal medya detoksu yapmak ve partnerle kaliteli zaman geçirmek öneriliyor.

Sosyal medyanın, insanların birbirleriyle daha kolay iletişim kurmasına olanak tanırken; ruh sağlığının ve ilişkileri etkileyebilecek büyük bir güce de sahip olduğunu ifade eden Psikolog Arş. Gör. Simay Yılmaz, "Sosyal medyada geçirilen süreç, ikili ilişkilerde geçirilen zamanın azalmasına yol açıyor. Bununla birlikte de kıskançlıklar, yüzeysel bağ kurmak, anlaşmazlıklardan dolayı tartışmalar yaşamak veya sosyal medyada gördüğümüz kişilerle kıyaslamalara girmek gibi olumsuz etkiler ilişkileri zedeliyor" dedi.

Sosyal medyayı hayatımızda daha iyi bir yere koymak için atılabilecek adımların söz konusu olduğunu söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Psikoloji Bölümü'nden Psikolog Arş. Gör. Simay Yılmaz, "Günlük yaşantınızı veya ilişkilerinizi olumsuz şekilde etkilediğini düşünüyorsanız yapabileceğiniz bazı değişiklikler mevcut. İlk olarak, partnerinizle geçireceğiniz zaman konusunda ilişki sınırları belirleyebilirsiniz. Örneğin; saat 21.00'den sonra sosyal medya ile ilgilenmemek ve beraber kaliteli vakit geçirmek gibi ortak sınırlar koyabilirsiniz. Günümüzde herkesin yoğun bir hayatı var. Ancak, ilişkinizde kaliteli zaman yaratmak her zaman kişilerin elindedir. Partnerinizle, sosyal medya ve telefonu bırakacağınız bir aktivite planlayın. Bu şekilde, dikkatiniz dağılmadan keyifli vakit geçirmeniz mümkün olur" diye konuştu.

"İLİŞKİNİZİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİĞİNİ HİSSEDİYORSANIZ, SOSYAL MEDYA DETOKSU YAPIN"

Sosyal medyanın hayatımızın büyük bir parçası haline gelmesi ile birlikte birçok çiftin sosyal medya üzerinden ihanet yaşayabildiğini belirten Yılmaz, "Partnerinizin hoşlanmayacağını düşünseniz bile sosyal medya üzerinden kiminle bağlantı kurduğunuz konusunda dürüst olmalısınız. Eğer sosyal medyanın hayatınızı ve ilişkinizi olumsuz yönde etkilediğini hissediyorsanız, sosyal medya detoksu yapın. Sosyal medyada çok fazla zaman geçirmek, günlük hayatınızda yapmanız gerekenleri veya partnerinizle geçirdiğiniz zamanı aksatabilir. Bu gibi durumlarda, bir süreliğine de olsa sosyal medyadan uzaklaşmak hem size hem de ilişkinize iyi gelebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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