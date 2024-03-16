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Sigara paketleri değişiyor

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Sigara içenleri de üretenleri de yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmelikte düzenlemeye gidiyor. Buna göre tütün mamulünün perakende satış fiyatı, paket üzerinde siyah zemin üzerine beyaz renkte "… TL" şeklinde yazılacak. Ayrıca sigara paketleme makinesine verilen izin, ürün izleme sistemi kurulumu için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek.

Sigara, puro, sigarillo, nargilelik tütün gibi tütün mamüllerinin üretimi ve ticaretini düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre, sigara gibi tütün ürünlerinin paketlerinin üzerine, üretim tarihi ve yerini belirten kodlama bilgisi yerleştirilecek. Tütün mamulünün perakende satış fiyatı, paket üzerinde siyah zemin üzerine beyaz renkte "… TL" şeklinde yazılacak.

EMİSYONA SEVİYELERİNE BAKILACAK

Türkiye'de tütün mamulü üretimi yapılabilmesi için, mevcut prosedürlerin yanı sıra bakanlıktan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması zorunlu olacak. Tütün ürünlerinin Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi başvurularında, ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra mevzuatta öngörülen emisyon seviyeleri (bir tütün mamulü tüketildiğinde havaya salınan maddeler) de yer alacak. Sigara için emisyon seviyelerine ilişkin analiz sonuçlarının mevzuatta belirlenen sınırlar içinde olup olmadığına bakılacak.

Kayıtdışı üretimle mücadele kapsamında, firmalara proje tadilatı kapsamında sigara paketleme makinesi için verilen izin, ürün izleme sistemi kurulumu için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek. Aynı marka ile iç piyasaya arz edilecek tütün mamulleri, aynı kategoride sadece bir üretici veya ithalatçı tarafından piyasaya arz edilebilecek.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık

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Yorumlar (3)

Türkiye C:

İçmeyin şu zıkkımı

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6
yanıtYanıtla
Sempatik0037 Ben:

bı aldigimiz nefeste vergi odemiyoruz çok şükür ??

11
6
yanıtYanıtla
Türkiye C:

Almanyada ona da vergi alıyorlar. Yatın kalkın bu vatana sahip çıkın.

yanıt9
yanıt31
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