Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi
Pilates esnasında bacağındaki kası yırtılan bir kadın, yaşadığı acı dolu anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Pilates çalışması sırasında ani bir hareket yapan genç kadın, bacağındaki kasın yırtılmasıyla büyük bir acı yaşadı. O anlarda cep telefonuyla kayıt almakta olan kadın, yaşananları daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı.
Videoda, esneme hareketi sırasında bir anda acıyla yere kapaklandığı görülüyor.
Kaynak: Haberler.com / Sağlık