Haberler

Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi

Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi Haber Videosunu İzle
Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pilates esnasında bacağındaki kası yırtılan bir kadın, yaşadığı acı dolu anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Pilates çalışması sırasında ani bir hareket yapan genç kadın, bacağındaki kasın yırtılmasıyla büyük bir acı yaşadı. O anlarda cep telefonuyla kayıt almakta olan kadın, yaşananları daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda, esneme hareketi sırasında bir anda acıyla yere kapaklandığı görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımustafa.tukat:

bunu haber diye sunan….?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Serdar Ortaç'ın son hali hayranlarını kahretti

Son hali hayranlarını kahretti
Dev firmanın elektrikli aracı kazada ikiye bölündü

Dev firmanın elektrikli aracı ikiye bölündü, dünya ayağa kalktı
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Buse Terim'den birbirinden bomba karelerle aşk ilanı

Buse Terim'den birbirinden bomba karelerle aşk ilanı
Fatih'te iş yerinden çalınan para dolu çelik kasa, Başakşehir'de bulundu

İstanbul'un göbeğinde boş bir arazide bulundu
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar ve eşi gözaltında! İşte çok konuşulacak gerekçe
Kayseri'de 8. kattan düşen kadın öldü

8. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi
Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek

Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek
Türkiye'nin 89 yıllık zeytinyağı markası konkordato ilan etti

89 yıllık dev zeytinyağı markası konkordato ilan etti
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.