Osmaniye'de Kadın Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Tamamlandı

OSMANİYE'de Hasanbeyli Kadın Bağımlılıkla Mücadele Merkezi'nin yapımı tamamlandı. Merkez binasında incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Müdürü Coşkun, merkezin 23 dönümlük arazi içerisinde 2 bin 500 metrekare kapalı alanı ile aynı anda 50 kişiye hizmet verecek şekilde projelendirildiğini ifade etti. Coşkun, merkezde bireysel terapiler, grup terapileri, Sağlık Bakanlığı onaylı detoks programı, bireysel eğitimler, aile eğitimleri, atölye çalışmaları, meslek edindirmeye yönelik eğitimler, konferanslar, motivasyon etkinlikleri ve terapi bahçelerinin yer alacağını söyledi. Merkezde meslek edindirme kurslarının da düzenleneceğini belirten Coşkun, Dokuma Konfeksiyon Makineci Eğitimi, Tekstil Atölyesi, Yöresel Kilim Dokuma Atölyesi, Aşçılık Atölyesi, Seracılık, Sanat ve Tasarım Atölyesi gibi atölyelerin de yer aldığını kaydetti.

Vali Erdinç Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 'Hasanbeyli Kadın Bağımlılıkla Mücadele Merkezi'mizde son aşamaya geldik. Spor alanları, dinlenme alanları, meslek edinme alanları, okuma alanları, her şeyi ile çok verimli ve çok başarılı olacak bir tesisi hamdolsun inşa ettik. Bundan sonraki süreçte mücadelemizi en başarılı şekilde sürdürmeye kararlıyız. Osmaniye olarak, bu tesise sahip çıkacağız. Uyuşturucu ile mücadele, bu illetle mücadele, toplum olarak hepimizin mücadelesi, bu mücadeleyi hepimiz sürdürmeliyiz. Hasanbeyli Kadın Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Türkiye'de bir ilk ve model olacak. İnanıyorum ki Ülkemizde bu model başarılı olacak, başarılı olması için de bütün ekibimizle çalışmaya heyecanla, azimle devam edeceğiz.?diye konuştu. (DHA)