Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında yelkenli teknede rahatsızlanan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında bir yelkenli teknede rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.