Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında yelkenli teknede rahatsızlanan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi
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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında bir yelkenli teknede rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında yelkenli teknede rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki yelkenli teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekiplerce tekneden alınan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Sağlık