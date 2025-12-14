Motosiklet kazasında bacağını kaybeden genç, protez ve fizik tedaviyle yeniden yürümeye başladı

BURDUR'da geçirdiği motosiklet kazasında sol bacağını diz altından kaybeden üniversite öğrencisi Berk Civil (19), Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde uygulanan protez ve fizik tedaviyle 7 ay sonra yeniden yürümeye başladı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Berk Civil, 8 Mayıs'ta arkadaşının kullandığı motosikletin kaldırımdaki trafik işaret levhasına çarpması sonucu savrularak bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Berk Civil'in sol bacağı diz altından koptu. İlk müdahaleler sonrası Isparta Süleyman Demirel Hastanesi'ne kaldırılan Civil, ameliyata alındı. Yaklaşık 18 gün yoğun bakımda kalan ve bugüne kadar 13 ameliyat geçiren Berk Civil, Burdur'daki tedavisinin ardından 3 ay önce Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne sevk edildi. Burada geçen ay uygulanan geçici protez tedavisi ile Civil tekrar ayağa kalktı.

'KIRIKLARA YÖNELİK AMELİYATLAR YAPILDI'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavisi süren Berk Civil, "İki motorduk, arkada da arkadaşlarım vardı. Ben arkadaşımın arkasındaydım, sohbet ederek gidiyorduk. Kaza anını yaşadığım travmadan dolayı net hatırlamıyorum. Arkadaşım motorun hakimiyetini kaybetmiş, kaldırıma çarpmışız. O sırada savrulup trafik bariyerlerine çarptığım için sol bacağımı kaybettim. Sağ bacağımda ise açık ve parçalı kırıklar oluştu. Yaklaşık 3 ay Isparta'da yattım, ameliyatlarımın çoğu orada gerçekleşti. Doku kapanmaması ve kırıklara yönelik ameliyatlar yapıldı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra soluk borumda darlık oluştu. Isparta'daki doktorların önerisiyle buraya sevk edildim. Öncelikle göğüs bölümünde yattım ve soluk boruma yönelik büyük bir ameliyat geçirdim. Şu anda o süreci atlattım çok şükür" diye konuştu.

'BİR GÜN MİLLİ TAKIMDA OLMAYI ÇOK İSTERİM'

Fizik tedavi süreci devam eden Civil, "Şu an geçici bir protezim var ve yaklaşık bir aydır bu protezle yürüme eğitimlerine devam ediyorum. Gayet iyi gidiyor, yavaş yavaş yürümeye başladım. Sağ ve sol bacağımdaki güdük kısmı tamamen iyileştiğinde kalıcı protez yapılacak. Buraya yattığımdan beri her şey yavaş yavaş normale döndü. Normal hayatıma neredeyse geri döndüm. Bugüne kadar sporla çok iç içeydim. Küçüklüğümden beri spor yapıyorum. Ortaokuldan beri hentbol oynuyordum. Hentbola devam etmek şu an çok mümkün görünmüyor ama sporun içinde kalmak istiyorum. Buradaki hocalarımdan ve büyüklerimden örnek alıyorum. Doktorlarımın ve sağlık çalışanlarının hem fiziksel hem psikolojik olarak çok büyük destekleri oldu. Bu süreçte sporcular da beni ziyaret etti. İsmail Temiz Hoca, Fuat Taştan geldi, Barış Telli ile tanıştım. Hayal kurmak şu an zor ama çok istediğim bir şey var; bir gün onlar gibi milli takımda olmayı çok isterim" ifadelerini kullandı.

'7 AY SONRA AYAĞA KALKMAK ÇOK FARKLI BİR DUYGUYDU'

Berk Civil, kendisi gibi amputasyon yaşayan insanlara da seslenerek, "Hayat devam ediyor. Kendinizi kapatmayın. Ben de bir süre kapattım ama bunun bir çözüm olmadığını gördüm. Mücadele ederek bu sürecin üstesinden gelmek gerekiyor. Psikolojimizi güçlü tuttuğumuz sürece her şey düzeliyor. İnsan kendine inandığında çok şey başarabiliyor. İlk ayağa kalktığımda çok mutlu olmuştum. Yaklaşık 7 ay sonra ayağa kalkmak çok farklı bir duyguydu. İnsan kendini yeniden hayata dönmüş gibi hissediyor. Yürümeye başladıkça, toparladıkça psikolojisi de yerine geliyor" dedi.