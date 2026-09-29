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Kütahya'da 'Mahallemde Hareket Var' etkinlikleri her gün saat 19.00'da yapılacak

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Kütahya'da 'Mahallemde Hareket Var' etkinlikleri her gün saat 19.00'da yapılacak
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Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan 'Mahallemde Hareket Var' etkinlikleri her gün saat 19.00'da yapılacak. İlk buluşma Dumlupınar Stadyumu'nda olurken, vatandaşlar spor kıyafetleriyle katılabilecek ve düzenli fiziksel aktivite hedefleniyor.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Merkez İlçe Sağlıklı Hayat Merkezi öncülüğünde, vatandaşların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla "Mahallemde Hareket Var" etkinlikleri başlatıldı.

Toplumda hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikler, her gün saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin ilk buluşma noktası Kütahya Dumlupınar Stadyumu oldu. Vatandaşların spor kıyafetleriyle katılabileceği etkinliklerde, günün yorgunluğunun atılması ve fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı bir yaşam için vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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