Köşk'te 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' etkinliği yapıldı

Köşk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Köşk'te de vatandaşlar ve öğrenciler yürüyüşte buluştu. Köşk Kaymakamı Hasan Taş'ın himayesinde Köşk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafınca düzenlenen etkinliğe ilçe müdür ve amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş programı bugün Köşk Ayla Vural Anadolu Lisesi önünde başlayarak, çevre yollarında devam ederek uzun bir yürüyüş sonrası sona erdi.

Köşk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü etkinlik sonrası; "7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde gençlerimizle birlikte sağlıklı yaşam için adım attık Köşk Ayla Vural Anadolu Lisesinde öğrenim gören gönüllü gençlerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz yürüyüşte hem farkındalık oluşturduk hem de hareketli yaşamın önemine dikkat çektik" açıklamasında bulundu. - AYDIN

