Kış Hastalıklarından Korunmak İsteyenler Aktarlara Koşuyor

Gaziantep'te havanın soğumaya başlamasıyla ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi şifa deposu bitkilere talep arttı.

Soğuk havalarda sıkça görülen öksürük, grip, nezle gibi hastalıklara yakalanmak istemeyen vatandaşlar, bu hastalıklar başta olmak üzere vücudun bağışıklığının güçlendirilmesinden sindirim kolaylığa kadar birçok faydası olan şifalı bitkilere ilgi gösteriyor. Havaların soğuması üzerine vatandaşlar soğuğa bağlı hastalıklara yakalanmamak için zencefil, zerdeçal, tarçın, ıhlamur gibi bitkilere yöneliyor. Ihlamur, zerdeçal, zencefil, tarçın ada çayı gibi bitkiler, vatandaşların gözdeleri arasında yer alıyor. Kimileri farklı ot ve çiçekleri karışık bir şekilde alırken, kimileri ise sadece bir faydalı bitkiyi alıyor.

Gaziantep'te ıhlamurun kilosu 350 TL ila 500 TL arasında satılırken, tarçının kilosu 350, zencefil ve zerdeçalın kilosu 100-150 TL'den satışa sunuluyor. Geçen yıla göre fiyatları yüzde 50 ile 100 oranında artan şifalı bitkiler, ayrı ayrı ya da karıştırılarak tüketiliyor. Karışık ya da ayrı ayrı hazırlanan bitkiler, bir süre demlendikten sonra soğuk havalarda iç ısıtan şifalı çaylara dönüştürülüyor.

"En çok ilgi odağı her zamanki ıhlamur, ıhlamurdan ve baldan vazgeçmiyor"

15 yıldır aktarlık yapan Murat Demirkurt, şu anda talep gören şifalı bitkilerin başını ıhlamur ve balın çektiğini söyleyerek, "Kış aylarında soğukla beraber soğuk algınlığı, grip en çok sıkıntı olan vatandaşlarımız bunun için de doktora, eczaneye gitme yerine bizi tercih ediyorlar. Çünkü daha önce kullandıkları için her kış kullanıyor. Bir de atadan dededen gördükleri için mesela ıhlamur yapılıyor. Ihlamurun içinde işte Polat şekeri atılıp bu şekilde kullanılıyor zencefil, zerdeçal kaynatılıp içerisine balla şekerlendirilip kullanılıyor. Hem soğuk algınlığını hem grip hem sıcak tutma açısından kış aylarında en çok tüketilen tahin var. Tahin de yine sıcak tutucu helva bu tarz şeyleri vatandaşın talebi var. Gaziantep'te daha doğrusu doğuda bizim bu bölgede eczaneden çok aktariyeye, baharatçılara gelen insanlarımız. Çünkü rahatlatıyor verdiğimiz ürünler kışın soğuk algınlığı oluyor. Soğuklar ve soğuk algınlığı, öksürük, bu tarz şeyler için vatandaşlarımızın talep ettiği zencefil zerdeçal, ıhlamur, kuşburnu, tarçın, bunların yanında tabii pekmezlerimiz var. İşte pekmezin içerisinde zencefil zerdeçalı karıştırıyor veya ıhlamurla zencefili karıştırıp çay olarak içiliyor. Bu tarz şeyler insanlarımız rahatlıyor. En çok ilgi odağı her zamanki ıhlamur ıhlamurdan ve baldan vazgeçmiyor" dedi.

"Bizim de kendimize göre özel karışımlarımız oluyor"

Demirkurt, yaptıkları karışımları doktor kontrolünde tüketilmesini belirterek, "Tabii bizim de kendimize göre özel karışımlarımız oluyor. Çeşitli macunlarımız oluyor. Bal veya pekmezin içine çeşitli attığımız baharatlardan, soğuk algınlığı için bazı şeyler yapılıyor. Tabii bunların kararında yapıyoruz. Azı da zarar, çoğu da zarar gibi bir şeyler söylüyor. Yani yine de doktor kontrolünde olması gerekiyor. Doktordan sonuç alamayan vatandaşlar bize de gelen oluyor. Bu şekilde kendilerine bizim terkimiz olan, karışımımız olan macunlardan veya çaylardan satıyoruz. Onlar da bu şekilde şifa buluyorlar. Bu baharatta pek bir bu ürünlerde pek bir zam artışı olmadı. Çünkü bunlar dışarıdan geliyor. Dolar kaynaklı geliyor, fiyatlar hemen hemen aynı yüzde 5, yüzde 11 arası zam oldu. Zencefil, zerdeçal, ortalama 100 TL ila 150 TL arası ıhlamur 350 TL ila 500 TL lira arası değişiyor. Ballar kalitesine göre çiçek balığı işte değişik yörelerin balları oluyor. Onlar da 300 TL ila 500 TL arası değişiyor. Pekmez zaten Antep'in üzüm pekmezi onunda kilosu 150 TL'dir" diye konuştu. - GAZİANTEP