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Kilis'te 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' Etkinlikleri Düzenlendi

Kilis'te 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' Etkinlikleri Düzenlendi
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Kilis'te 10 Mayıs 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' nedeniyle fiziksel aktiviteye dikkat çekildi. İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, hareketsiz yaşam tarzının hastalıklara yol açtığını belirterek, sağlıklı yaşam için hareket etmenin önemini vurguladı.

Kilis'te fiziksel aktiviteye çağrı

KİLİS - Türkiye genelinde her yıl 10 Mayıs'ta kutlanan ' Sağlık İçin Hareket Et Günü' kapsamında, 81 ilde olduğu gibi Kilis'te de vatandaşlar fiziksel aktivite konusunda bilinçlendirildi. Kilis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kadir Söylemez, hareketsiz yaşam tarzının pek çok kronik hastalığın temelinde yer aldığını belirterek, sağlıklı yaşamın hareketle mümkün olduğunu söyledi.

Kilis İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların (kalp-damar hastalıkları, diyabet, bazı kanser türleri vb.) önlenmesi amacıyla ilan edilen bu özel günün, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı öncülüğünde toplumda hareketli yaşam bilincini artırmak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti.

Kilis'te düzenlenen farkındalık çalışmaları kapsamında konuşan Söylemez, "Günlük yaşantımıza hareket katmak, sadece fiziksel değil ruhsal sağlığımızı da güçlendirir. Kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için harekete geçmek şart" dedi.

Söylemez, yetişkin bireylerin haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapması gerektiğini, çocukların ise her gün en az 60 dakika aktif kalmasının önemini vurguladı. Kilis İl Sağlık Müdürü Söylemez, 1-4 yaş arası çocuklar içinse farklı şiddetlerde toplam 180 dakika hareketin yeterli olduğunu ifade etti.

Hızlı yürüyüş, yüzme, bisiklet sürme, dans gibi enerji harcatan aktivitelerin tercih edilmesini öneren Söylemez, bu alışkanlıkların küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Sözlerini "Fiziksel aktivite sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur" diyerek tamamlayan İl Sağlık Müdürü Söylemez, 10 Mayıs'ın bu bilinci yaygınlaştırmak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Sağlık
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