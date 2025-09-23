İşitme Engellilere 2023-2024 Döneminde Sağlanan Destekler Açıklandı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023-2024 yılları arasında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında işitme engelli vatandaşlara yönelik birçok destek sağlandığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İşitme engelli vatandaşlarımızın muayene, tetkik, tedavi süreçlerinden yanında olmaya devam ediyoruz. 2023-2024 yılları arasında Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında birçok destek sağladık" dedi.

Bakan Işıkhan, işitme engelli vatandaşlar için 2023-2024 yıllarında sağlanan destekler kapsamında; biyonik kulak (koklear implant) için 757 milyon 888 bin TL tutarında işlem ve malzeme ödemesinin finanse edildiğini kaydetti. Kemiğe monte işitme cihazı için 1 milyar 662 milyon 552 bin 871 TL tutarında işlem ve malzeme ödemesi yapıldığını, orta kulak ve beyin sapı implantı için 6 milyon 746 bin 233 TL tutarında işlem ve malzeme ödemesi temin edildiğini, Evde Sağlık Hizmeti kapsamında ise 8 milyon 823 bin TL tutarında tedavi giderinin karşılandığını aktardı.