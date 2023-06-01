Invamed'den AngioHAND: Pulmoner emboli ve derin ven trombozu hastaları için tasarlandı

Invamed AR-GE laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen AngioHAND, pulmoner emboli ve derin ven trombozu olan hastaların kan akışını yeniden sağlamak için tasarlandı. Dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen ve sürekli aspirasyon sağlayan mekanik bir trombektomi kateteri olan AngioHAND, esneme özelliğindeki nitinolden üretilmiş olması sayesinde, esnek kulp lupu kateterden çıktıktan sonra orijinal şeklini geri alıyor.

Invamed AR-GE laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen AngioHAND, pulmoner emboli ve derin ven trombozu olan hastaların kan akışını yeniden sağlamak için tasarlandı.

Invamed açıklamasına göre, akciğer embolisi, genellikle bir kan pıhtısının akciğer arterlerine ulaşması sonucunda meydana gelen, halk arasında "akciğere pıhtı atması" olarak ifade edilen bir tıbbi durum.

Akciğer embolisinin en yaygın nedeni, bacak toplardamarlarında gelişen damar içi pıhtılaşması olup, bu duruma derin ven trombozu (DVT) deniliyor. Genellikle bacaklarda veya pelvik bölgede oluşan bir pıhtı olan DVT, kan akışının yavaşlaması veya durmasıyla oluşabiliyor.

DVT, kan akışıyla akciğerlere taşınarak tıkanıklığa neden oluyor. Akciğer embolisi, akciğer dokusunda oksijen ve besin eksikliğine yol açarken, solunum fonksiyonlarını etkiliyor ve hayati organlarda ciddi hasarlara neden olabiliyor.

Akciğer embolisinin meydana geldiği durumda, akciğer damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle vücuttaki oksijen seviyesi azaldığından, bu durum beyin, böbrekler, kalp gibi birçok önemli organın zarar görmesine neden olabiliyor. Durum, semptomların benzerliği nedeniyle zaman zaman kalp krizi ile karıştırılabiliyor.

Emboli ve özellikle pulmoner emboli, ciddi bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor ve acil müdahale gerektiriyor. Bu kapsamda kan dolaşımının düzgün bir şekilde sağlanması ve oksijen seviyesinin korunması hayati önem taşıyor. Tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilecek olan emboli şüphesinde derhal tıbbi yardım almak son derece önemli.

AngioHAND, birçok ülkeye ihraç ediliyor

Invamed AR-GE laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen AngioHAND, pulmoner emboli ve derin ven trombozu olan hastaların revaskülarizasyonu, yani kan akışını yeniden sağlamak için tasarlandı.

Dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen ve sürekli aspirasyon sağlayan mekanik bir trombektomi kateteri olan AngioHAND, esneme özelliğindeki nitinolden üretilmiş olması sayesinde, esnek kulp lupu kateterden çıktıktan sonra orijinal şeklini geri alıyor.

Bu esnek ve fonksiyonel yapı, erişimi zor kıvrımlı anatomilerde çok daha iyi geziniyor ve farklı çaptaki damarlara çok kolay uyum sağlıyor. Ayrıca AngioHAND, kan kaybını sınırlıyor ve vücuttan büyük hacimlerde pıhtıyı hızlıca çıkarmak için kullanılıyor.

Hayati risk oluşturan bu pıhtıların meydana gelme sebepleri ise uzun süreli hareketsizlik, obezite, hamilelik, doğum kontrol hapları, kanser, kalp yetmezliği, varisler, genetik yatkınlık ve ileri yaş ve benzeri şeklinde sıralanıyor.

Modern yaşam tarzı ve teknolojik gelişmeler, insanları daha az fiziksel aktivite yapmaya ve sağlıksız beslenmeye yönlendirerek etkiliyor. Bu durum da akciğer embolisi gibi birçok önemli hastalığın temel sebebi olduğunu gösteriyor.

Sağlığı korumak ve hastalıklardan uzak durmak için hareketsiz yaşamdan kaçınırken, fiziksel aktiviteyi hayatın bir parçası haline getirmek önem taşıyor. Invamed, doğru besinleri tercih etmeyi, işlenmiş gıdalardan uzak durmayı, taze sebze ve meyveleri bolca tüketmeyi öneriyor.