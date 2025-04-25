Günlük Adım Sayısını Artırmanın Sağlığa Faydaları

ULUSLARARASI bir araştırma, bireylerin günlük adım sayılarını artırarak hareketsiz yaşamın sağlığa zararlı etkilerini azaltabileceğini ortaya koydu.

Avustralya'daki Sydney Üniversitesi'nden araştırmacılar, günlük adım sayısını artırmanın hareketsiz yaşam üzerindeki etkisini gözlemlemek için İngiltere Biyobankası'na katkıda bulunan 72 bin 174 gönüllünün verilerini analiz etti. Katılımcılar, bir hafta boyunca bileklerine takılan ivmeölçerler aracılığıyla attıkları adım sayısını ve oturarak geçirdikleri süreyi kaydettiler. Çalışmada, günde ortalama 11 saat hareketsiz kalan bireyler, 'yüksek hareketsiz kalma süresi' kategorisinde yer alırken, daha az zaman hareketsiz kalanlar 'düşük hareketsiz kalma süresi' olarak sınıflandırıldı. İlk iki yıl boyunca kötü sağlığa sahip olabilecek katılımcılar çalışmaya dahil edilmedi, bu nedenle bulguların yalnızca ilk iki yıl boyunca genel olarak sağlıklı olan bireyler için geçerli olduğu bildirildi.

Çalışmanın sonunda uzmanlar, aşırı hareketsiz yaşam tarzını dengelemek için günlük 9 bin ila 10 bin adım atmanın ideal olduğunu aktardı. Ayrıca, günlük yaklaşık 4 bin ila 4 bin 500 adım atıldığında sağlık faydalarının ortaya çıkmaya başladığı tespit edildi. Araştırmanın sonuçları, atılan adımların kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 21, erken ölüm riskini ise yüzde 39 oranında azalttığını gösterdi.

Çalışmanın başyazarı Matthew Ahmadi, araştırmanın bulgularıyla ilgili, "Bu, uzun süre hareketsiz kalan bireyler için bir 'kıl payı kurtuluş yolu' değil. Ancak, her türlü hareketin önemli olduğu ve insanların günlük adım sayılarını artırarak kaçınılmaz hareketsiz zamanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini telafi edebileceği yönünde önemli bir halk sağlığı mesajı veriyor" değerlendirmesini yaptı.