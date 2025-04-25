Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı

Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak 'Başörtüsü' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Tartışma yaratacak "Başörtüsü" çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

Türkiye'nin konuştuğu savcıya tehdit! Verdiği yanıtı görmeniz lazım
Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler

Günlük Adım Sayısını Artırmanın Sağlığa Faydaları

Günlük Adım Sayısını Artırmanın Sağlığa Faydaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'daki bir araştırma, günlük adım sayısını artırmanın hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerini azaltabileceğini vurguluyor. Günde 9 bin ila 10 bin adım atmanın ideal olduğu belirtildi.

ULUSLARARASI bir araştırma, bireylerin günlük adım sayılarını artırarak hareketsiz yaşamın sağlığa zararlı etkilerini azaltabileceğini ortaya koydu.

Avustralya'daki Sydney Üniversitesi'nden araştırmacılar, günlük adım sayısını artırmanın hareketsiz yaşam üzerindeki etkisini gözlemlemek için İngiltere Biyobankası'na katkıda bulunan 72 bin 174 gönüllünün verilerini analiz etti. Katılımcılar, bir hafta boyunca bileklerine takılan ivmeölçerler aracılığıyla attıkları adım sayısını ve oturarak geçirdikleri süreyi kaydettiler. Çalışmada, günde ortalama 11 saat hareketsiz kalan bireyler, 'yüksek hareketsiz kalma süresi' kategorisinde yer alırken, daha az zaman hareketsiz kalanlar 'düşük hareketsiz kalma süresi' olarak sınıflandırıldı. İlk iki yıl boyunca kötü sağlığa sahip olabilecek katılımcılar çalışmaya dahil edilmedi, bu nedenle bulguların yalnızca ilk iki yıl boyunca genel olarak sağlıklı olan bireyler için geçerli olduğu bildirildi.

Çalışmanın sonunda uzmanlar, aşırı hareketsiz yaşam tarzını dengelemek için günlük 9 bin ila 10 bin adım atmanın ideal olduğunu aktardı. Ayrıca, günlük yaklaşık 4 bin ila 4 bin 500 adım atıldığında sağlık faydalarının ortaya çıkmaya başladığı tespit edildi. Araştırmanın sonuçları, atılan adımların kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 21, erken ölüm riskini ise yüzde 39 oranında azalttığını gösterdi.

Çalışmanın başyazarı Matthew Ahmadi, araştırmanın bulgularıyla ilgili, "Bu, uzun süre hareketsiz kalan bireyler için bir 'kıl payı kurtuluş yolu' değil. Ancak, her türlü hareketin önemli olduğu ve insanların günlük adım sayılarını artırarak kaçınılmaz hareketsiz zamanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini telafi edebileceği yönünde önemli bir halk sağlığı mesajı veriyor" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.