Dünya Omurilik Yaralanması Günü'nde Farkındalık Etkinlikleri

ANKARA'daki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu, 5 Eylül Dünya Omurilik Yaralanması Günü'ne dikkat çekerek, dünyada yaklaşık 16 milyon, Türkiye'de 160 bin civarında omurilik yaralanmalı birey olduğunu söyledi.

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 5 Eylül Dünya Omurilik Yaralanması Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Omurilik Hastalıkları Derneği ile iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte omurilik yaralanmaları ele alınırken, para karate sporcuları gösteri yaptı ve omurilik yaralıları tekerlekli sandalye yarışı gerçekleştirdi.

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu, dünyada yaklaşık 16 milyon, Türkiye'de ise 160 bin civarında omurilik yaralanmalı birey olduğunu belirterek, "Omurilik yaralanmalarının yüzde 80-90'ı önlenebilir nedenlerden kaynaklanıyor. En sık sebep travmalar; yüksekten düşmeler, trafik kazaları, spor yaralanmaları, suya balıklama dalma ve şiddet bunların başında geliyor. Bunların hepsi önlenebilir nedenler. Basit iş güvenliği tedbirleri, trafikte emniyet kemeri takılması, sığ suya balıklama atlanmaması gibi önlemlerle bu ciddi durumların önüne geçilebilir" dedi.

'İLK YARDIM ÇOK ÖNEMLİDİR'

Prof. Dr. Koyuncu, hastanede omurilik yaralanması yaşayan bireylere kapsamlı tedavi sunduklarını belirterek, "Hastanemiz 25 yıldır omurilik yaralanmalı bireylerin ve diğer nörolojik, ortopedik hastalıkların rehabilitasyonu konusunda deneyime sahip. Fizyoterapi, ergoterapi, robotik rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon gibi birçok alanda tedavi uyguluyoruz. Omurilik yaralanmasında ilk yardım çok önemlidir. Doğru müdahale, kişinin ölümünden kalıcı hasara kadar değişebilecek sonuçları önleyebilir. Vatandaşlarımızın doğru ilk yardım yaklaşımını bilmesi, yaralanmış omuriliğin daha fazla zarar görmesini engellemek açısından kritik öneme sahiptir" diye konuştu.

'SPOR YAPABİLMELERİNİ İSTİYORUZ'

Omurilik Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Müfit Akyüz ise, 5 Eylül Dünya Omurilik Yaralanması Günü'nün amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Biz Türkiye Omurilik Yaralanması Derneği olarak, Uluslararası Omurilik Derneği'ne (ISCoS) bağlıyız. ISCoS, 2016 yılında omurilik hasarlı bireylerin problemlerini görünür kılmak, toplumda konuşulur hale getirmek, sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve bu bireylerin sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak amacıyla 5 Eylül'ü Dünya Omurilik Yaralanması Günü ilan etti. Bunu farkındalığı artırmak olarak özetleyebiliriz; ama somut sonuçlarını da bekliyoruz. Örneğin mimari sonuçlar istiyoruz; bu bireylerin her yere girip çıkabilmesini, iş bulabilmelerini, hobi ve spor yapabilmelerini istiyoruz. Biz de dernek olarak çeşitli etkinliklerle bu günü kutluyoruz" dedi.