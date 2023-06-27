Dış görünüşü ve zehirli dikenleri nedeniyle pek rağbet görmeyen iskorpit (çarpan) balığı, lezzeti ve faydaları ile dikkat çekiyor. Balık sezonunun kapanmasının ardından tezgahları kültür ve olta balıkları süslüyor. Somon, levrek, çipura ve alabalık gibi kültür balıklarının yanı sıra iskorpit balığı da tezgahlarda bulunuyor. Görünüşü ile korkutan dışı zehirli balık, bir kez tadanlar için ise vazgeçilmez oluyor.

Dışı zehirli, içi lezzetli balık 'İskorpit' lezzeti ve faydaları ile dikkat çekiyor

SAMSUN Dış görünüşü ve zehirli dikenleri nedeniyle pek rağbet görmeyen iskorpit (çarpan) balığı, lezzeti ve faydaları ile dikkat çekiyor.

Balık sezonunun kapanmasının ardından tezgahları kültür ve olta balıkları süslüyor. Somon, levrek, çipura ve alabalık gibi kültür balıklarının yanı sıra iskorpit balığı da tezgahlarda bulunuyor. Görünüşü ile korkutan dışı zehirli balık, bir kez tadanlar için ise vazgeçilmez oluyor. Halk diliyle 'çarpan balığı' olarak biline iskorpit Samsun'da oldukça fazla avlanırken, yerel halk ise bu lezzeti pek bilmiyor. Uzmanların 'yararlı balık' türlerinden biri olarak gösterdiği iskorpitin çorbası ise Sinop genelinde ve Ordu'nun Perşembe ilçesinde oldukça rağbet görüyor. Kilosu 80 TL'den satılan balığın dikeni değdiği yeri şişirip yakıyor. Balığın çorbası genelde epilepsi hastalarına tavsiye ediliyor.

"Çok çirkin ama lezzetli ve faydalı bir balıktır"

İskorpitin çirkin olduğu kadar lezzetli ve bazı hastalıklara iyi geldiğini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "İskorpit balığı halk arasında 'çarpan balığı' olarak da bilinir. Bu balık görüntüsü bakımından çok çirkin bir balık olmasına rağmen oldukça lezzetli ve faydalı bir balıktır. Uzmanlar, iskorpitin epilepsi hastalığına iyi geldiğini de söylüyor. İskorpit temizlendikten sonra olduğu gibi et olarak ortaya çıkar. Buğulaması ve çorbası yapılır. Genelde Sinop ve Perşembe taraflarında çorbası rağbet görüyor. Kılçıksız olan balığın yağ oranı da çok yüksektir. Vatandaşlar, bu balığı temizleyemez. Çünkü üzerindeki dikenler oldukça zehirlidir. Dikenlerden bir tanesi vücudunuza battığında o bölgede yanma ve şişlik meydana gelir. O yüzden iskorpiti profesyonel balıkçılardan başkası temizleyemez" dedi.

Balıkçı tezgahlarında kilosu 80 TL'den satılan iskorpit balığının çorbasının porsiyonu ise 100 TL'den satışa sunuluyor.