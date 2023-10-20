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Çorum'da doğa yürüyüşü ile obeziteye dikkat

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yetişkin ve çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin artırılarak sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla doğa yürüyüşü yapıldı. Hititlerin başkenti Hattuşa Antik Kenti'nin etrafında bulunan vadi ve kanyonların oluşturduğu Hitit Yürüyüş Parkuru'nda düzenlenen doğa yürüyüşü ile sağlıklı yaşam için fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapıldı.