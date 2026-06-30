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Ebola salgınının Afrika'ya maliyeti 3.6 milyar dolar

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Birleşmiş Milletler, Ebola salgınının Afrika kıtasına 6.3 milyar dolara mal olduğunu ve yüz binlerce iş kaybına yol açabileceğini açıkladı. Yetkililer, salgının kontrol altına alınmaması halinde derin bir kalkınma krizine dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler, Ebola salgınının Afrika'ya maliyetinin 6.3 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Yerleşik Temsilcisi Damien Mama, Ebola'nın Afrika'ya maliyetini açıkladı. Ebola salgınının Afrika'ya 6.3 milyar dolara mal olduğunu, yüz binlerce iş kaybına yol açabileceğini, bunun da bir kalkınma krizine neden olabileceğini kaydeden Mama, "Eğer gerekli kaynaklara sahipsek ve harekete geçersek, bu salgını kontrol altına alabilir ve daha fazla kayıp yaşanmasını önleyebiliriz. Aksi takdirde, bu sağlık acil durumu, bölge genelinde ve muhtemelen kıtada çok daha derin ve uzun süreli bir kalkınma krizine dönüşme riski taşır" dedi. - KİNŞASA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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