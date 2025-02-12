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Bir firmanın ürettiği baharatta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu

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Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne bu kez baharatta yapılan bir hile daha eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca güncellenen son listede bir firmanın ürettiği baharatta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Halkın sağlığını tehlikeye atıp, gıdada sahtekarlık yapan firmalara bir baharatçı daha eklendi. Bakanlık tarafından yayımlanan son "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde "Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar" bölümünde dikkat çeken bir ürün yer aldı.

"AYPEK GIDA BAHARAT İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ" üretilen "BABÜR BAHARAT" marka baharatlar incelemeye alındı. Yapılan tetkiklerin ardından firmanın ürettiği pul biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Söz konusu firmanın İstanbul Sultangazi'de faaliyet yürüttüğü bildirildi.

Bir firmanın ürettiği baharatta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu

Bir firmanın ürettiği baharatta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu
Haberler.com / Fatih Kayalı - Sağlık
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