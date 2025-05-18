Bakan Işıkhan, 95 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı

Bakan Işıkhan, 95 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 95 ilacın geri ödeme listesine eklenmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bu ilaçların 88'i yerli üretim olup, kanser, diyabet, astım ve KOAH gibi hastalıkların tedavisinde kullanılacak.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düzenlemesi kapsamında 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "95 ilacı daha geri ödeme listesine ekledik. 5'i kanser, 6'sı diyabet, 5'i kronik immün trombositopeni, 5'i talasemi (demir bağlayıcı), 5'i astım ve KOAH tedavilerinde kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 88'i yerli üretim olan 95 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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