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Bakan Işıkhan: 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 yeni kanser ilacının geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bu kararla birlikte, kanser hastalarının tedavi sürecinde kullanabilecekleri ve ödemeleri karşılanan ilaç sayısı artmış oldu.

Türkiye'de kanser hastalarının tedavi süreçlerini kolaylaştıracak önemli bir adım daha atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

5 İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNE EKLENDİ

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim. İlaçların arasında, Multipl miyelom, Lenfoma, Kronik miyeloid lösemi, Akut lenfoblastik lösemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan kanser ilaçları yer almaktadır. Kanserle mücadelede her adımda yanınızdayız" dedi.

Bakan Işıkhan: 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık

Bakan Işıkhan: 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSoner Tekin:

seçim yaklaşıyor musluklar yine açıldı herzamanki gibi :))

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Haber Yorumlarıyasemin yilmaz:

Kanser ilacını geri ödeme listesine alacağına suyu, gıdayı sağlıklı hale getirin enflasyonu düşürün ve insan huzurunu refah seviyesine çıkartın.

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