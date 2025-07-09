Ayder Yaylası'nda Sağlıklı Yaşam İçin Etkinlik Düzenlendi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında tulum eşliğinde etkinlik düzenlendi.

Kampanya kapsamında yaylada, Çamlıhemşin Toplum Sağlığı Merkezince stant açıldı.

Etkinliğe katılan yerli ve yabancı ziyaretçilerin boy ve kilo ölçümleri yapılarak, vücut kitle endeksleri hesaplandı.

Normal aralığın dışında kalan katılımcılar, tulum eşliğinde horon oynadı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Gökhan Telatar, obezite ve fazla kilonun günümüzde çok ciddi sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Kampanya kapsamında her ilde çeşitli etkinlikler yapıldığını belirten Telatar, "Ayder Yaylası'nda bu etkinliği yapıyoruz. Rize'nin en gözde turistlik mekanlardan birisi. Burada hem farkındalığı artırmak hem de çok sayıda insana ulaşmak istiyoruz." dedi.

Çamlıhemşin İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Havva Hasret Kuru da kilonun bütün dünya için problem olduğunu dile getirerek, "Kişinin ilk önce boy ve kilosunu ölçüyoruz. Daha sonra ne yapması konusunda bilgiler veriyoruz. Ondan sonra horona teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Selçuk Demir de biraz fazla kilosu olduğuna dikkati çekerek, "Folklorcu olduğum halde zayıflayamıyorum. Sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz, bazen de kaçırıyoruz. Sonra da bu sonuçları alıyoruz." diye konuştu.