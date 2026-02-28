Haberler

Avcılar'da Sahte İlaç ve Kozmetik Operasyonu: 2 Gözaltı

Avcılar'da Sahte İlaç ve Kozmetik Operasyonu: 2 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da düzenlenen operasyonda, sağlık için tehlike arz eden sahte ilaç ve kozmetik ürünleri ele geçirildi. Ürün Takip Sistemi kaydı bulunmayan ürünler için iki kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda sahte ilaç ve kozmetik ürünleri ele geçirildi. Sağlık Bakanlığına ait Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı bulunmayan çok sayıda ürünü piyasaya satmaya hazırlanan 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Avcılar'da bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Baskında çok sayıda ilaç ve kozmetik ürün ele geçirildi. Depoda, halk sağlığını tehdit edecek nitelikte ürünlerin imal edilerek piyasaya sürüldüğü ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede ele geçirilen ürünlerin ÜTS kaydı bulunmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek

Maç öncesine damga vuran kare!
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek

Maç öncesine damga vuran kare!
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Kayıp haberleri geliyor! İran'ın üst düzey komutanları öldürüldü

Kayıp haberleri geliyor! Üst düzey komutanlar öldürüldü