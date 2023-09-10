Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Sağlığı Haftası'nda Dağcılık ve Tırmanma Eğitimi Verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Dikmen Vadisi'nde "Enerjini Keşfet, Sağlığını Kutla" sloganıyla "Dağcılık ve Tırmanma Eğitimi" verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yıl 3- 9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında "Dağcılık ve Tırmanma Eğitimi"düzenledi. Ankara Kent Konseyi ve Dağcılık Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde dağcılık sporuna farkındalık kazandırılması amaçlandı. Eğitime Dikmen Vadisi'nde bulunan tırmanma duvarı ev sahipliği yaptı.

TIRMANMA DUVARINI DENEYİMLEDİLER

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ile Başkentli üniversite öğrencilerinden toplam 10 kişi tırmanma duvarında ilk kez tırmanma deneyimi yaşadı. Halk Sağlığı Haftası nedeniyle tırmanış sporu yapılması için toplandıklarını kaydeden Türkiye Dağcılık Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Onur Kartal, "Tırmanış sporu kural ve talimatlara uyulduğu sürece emniyetli bir spor… Bu sporun ne kadar emniyetli olduğunu, risklerin nasıl bertaraf edildiğini anlatıyoruz ve onlara ilk defa tırmanma deneyimi yaşatıyoruz" dedi.

İlk kez tırmanma deneyimi yaşayan Başkentli gençler de düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

Neslihan Ateş: "İlk defa duvara tırmandım. Gerçekten yorucu ama çok zevkli ve çok eğlenceli. Cesaretim yoktu ama sonunda başardım. Bu sporu kesinlikle denesinler buradaki hocalar gerekli güvenlik önlemlerini alıyor. Emniyetli bir şekilde tereddüt etmeden deneyebilirler."

Eren Esertürk: "Çok zordu benim için ama çok zevkli bir spor. Kendimi daha da geliştirerek daha iyi performanslar elde etmeyi düşünüyorum. Vücutlarını geliştirip bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum."

Rumeysa Oflaz: "İlk kez tırmandım. Yukarı çıkarken çok zorlaştı ama vazgeçmedim. En sonuna kadar gittim güzeldi benim için. Korkacak hiçbir şey yok emniyette tutan birisi var ve iplerde güvenli, tekrar yapmayı düşünüyorum."