Alzheimer hastası yaşlı kadın takip cihazı sayesinde güvene alındı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kaybolduktan 2 gün sonra ormanlık alanda bulunan 95 yaşındaki Alzheimer hastası Yeksune Akkavuk, Sakarya Büyükşehir Yaşlı Destek Merkezi ekiplerince teslim edilen takip cihazıyla güvene alındı. Vücuduna sabitlenen cihaz sayesinde ekiplerin anlık konum bilgisi aldığı ve durumuyla ilgili bilgi sahibi olduğu yaşlı kadına, eğer bir daha kaybolursa ekipler tarafından anında müdahale edilebilecek.

95 yaşındaki alzheimer hastası Yeksune Akkavuk, Geyve Burhaniye'de bir süre önce ortadan kaybolmuş ve 2 gün sonra ekipler tarafından ormanlık alanda sağlıklı şekilde bulunmuştu. Yaşlıların rutin takibini yapan, kimsesi olmayanlara hastanede refakat eden, günlük kişisel bakım işlemlerini gerçekleştiren ve hayatın her alanında onların yanında olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) saha ekipleri, devlet yetkililerinin ilgilendiği yaşlı kadının ziyaretine gitti. Sürekli olarak ortadan kaybolma durumuna karşı geliştirilen 'takip cihazını' tanıtan ekipler, ailenin ve yaşlı kadının güvenliği için cihazın montajını gerçekleştirdi.

Bir daha kaybolma durumuna karşı takip cihazı

Vücuduna sabitlenen cihaz sayesinde YADEM ekiplerinin anlık konum bilgisi aldığı ve durumuyla ilgili bilgi sahibi olduğu yaşlı kadın, eğer bir daha kaybolursa ekipler tarafından anında müdahale edilebilecek. Yaşlı kadının yakınları, Büyükşehir Belediyesi'ne ve özellikle YADEM ekiplerine teşekkür ederek hizmetlerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. YADEM'den yapılan açıklamada, "Bir el, bir nefes ve bir sese muhtaç olan yaşlılarımız bugüne kadar en zor anlarda yanlarında hep YADEM'i buldu. Bundan sonra da şehrin dört bir köşesinde bizlere ihtiyaç duyan tüm yaşlılarımıza ulaşmak için gündüz-gece demeden çalışacağız. Geyve'de takip cihazıyla güvenli duruma kavuşturduğumuz Yeksune Teyzemiz gibi nicelerinin huzura kavuşması en büyük temennimiz" denildi. - SAKARYA