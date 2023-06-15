Alzheimer hastası kadına takip cihazı takıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Yeksune Akkavuk'a tekrar kaybolmaması için takip cihazı takıldı. Yaşlı kadının vücuduna sabitlenen cihaz sayesinde ekiplerin anlık konum bilgisi aldığı ve durumuyla ilgili bilgi sahibi olduğu belirtildi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde ormanda kaybolduktan 2 gün sonra bulunan Alzheimer hastası Yeksune Akkavuk'a (95) tekrar kaybolmasın diye takip cihazı takıldı.

Burhaniye Mahallesi'nde yaşayan Yeksune Akkavuk, 28 Mayıs günü sabah saatlerinde evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Akkavuk, kaybolduktan 2 gün sonra, STK'ların da destek verdiği çalışmayla bulunup, ailesine teslim edildi.

YADEM'den yapılan açıklamada, "Bir el, bir nefes ve bir sese muhtaç olan yaşlılarımız bugüne kadar en zor anlarda yanlarında hep YADEM'i buldu. Bundan sonra da şehrin dört bir köşesinde bizlere ihtiyaç duyan tüm yaşlılarımıza ulaşmak için gündüz-gece demeden çalışacağız. Geyve'de takip cihazıyla güvenli duruma kavuşturduğumuz Yeksune Teyzemiz gibi nicelerinin huzura kavuşması en büyük temennimiz" ifadelerine yer verildi.