70 Yaşında Sigarayı Bırakan Hüseyin Vatansever: 'Bu İş Kötüye Gidiyor'

70 Yaşında Sigarayı Bırakan Hüseyin Vatansever: 'Bu İş Kötüye Gidiyor'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da 70 yaşındaki Hüseyin Vatansever, uzun yıllar sigara kullandıktan sonra bıraktı ve gençlere sigara içmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar, tütünün sağlığa, ekonomiye ve çevreye zarar verdiğini vurguladı. Manisa Şehir Hastanesi, sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek sunuyor.

"Bu iş kötüye gidiyor" diyerek 70 yaşında sigarayı bıraktı

MANİSA - Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Gazi Gündüz, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında yaptığı açıklamada tütün kullanımının bireyler, toplum ve çevre üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Hastanede tedavi gören ve uzun yıllar sigara kullandıktan sonra bırakan 70 yaşındaki Hüseyin Vatansever ise gençlere çağrıda bulundu: "Bu iş kötüye gidiyor, sağlığınızı sigaraya teslim etmeyin."

Uzm. Dr. Gazi Gündüz, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 1.3 milyar kişinin tütün ürünü kullandığını belirterek, "Tütün kullananların büyük bölümü düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Tütün, sadece sağlık sorunlarına değil, aynı zamanda ekonomik zorluklara da neden oluyor. Çünkü tütüne harcanan para, temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamayı zorlaştırıyor." dedi.

Tütünün sadece içen kişiye değil, çevresine de zarar verdiğini vurgulayan Gündüz, özellikle gebelerde ve çocuklarda pasif maruziyetin ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Erken doğum, gelişme geriliği, solunum yolu hastalıkları ve astım gibi sorunlar tütün dumanına maruz kalma sonucu gelişebilir" ifadelerini kullandı.

Tütüne bağlı en sık görülen hastalıkların başında kalp-damar hastalıkları, solunum sistemi rahatsızlıkları ve çeşitli kanserler geldiğini belirten Gündüz, tütün üretiminin de tarım arazilerine ve su kaynaklarına zarar vererek gıda krizine neden olabileceğini anlatarak, "Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre tütünün dünya ekonomisine yıllık zararı 1.4 trilyon doları buluyor" dedi.

"Sigarayı bırakmak isteyenleri destekliyoruz"

Uzm. Dr. Gündüz, Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Sigara Bırakma Polikliniği olarak vatandaşlara ücretsiz destek sağladıklarını vurgulayarak, "Tüm vatandaşlarımızı polikliniğimize bekliyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen herkese profesyonel destek sunuyoruz." diye konuştu.

"Gençler bu yola hiç girmesin"

Uzun yıllar tütün ürünü kullandıktan sonra bırakma kararı alan ve şu anda hastanede tedavi gören 70 yaşındaki Hüseyin Vatansever ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "İnsan bazen arkadaş kurbanı oluyor. 'İçmiyorsun, hadi bir tane' dediler. Eskiden içmezdim ama sonra başladım. Şimdi onlar da pişman olacak. Bu yüzden kesinlikle başlamasınlar, yol yakınken bıraksınlar. Ben 70 yaşında tamamen bıraktım ama öncesinde birkaç kez ara vermiştim. Sonunda dedim ki: 'Bu iş kötüye gidiyor.' Çünkü insan fark ediyor, sağlığı elden gidiyor. Gençler, sakın aldanmayın. Bu yola hiç girmeyin. Sağlığınızı sigaraya teslim etmeyin."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL - Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Hapishanede korkunç cinayet: Mahkumlar, cinsel taciz suçlusu arkadaşlarını öldürdü

Mahkumlar, cinsel taciz suçlusu arkadaşlarını döverek öldürdü
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.