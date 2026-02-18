Haberler

Sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranı yüzde 69,4 oldu

Güncelleme:
TÜİK'in 2025 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, sağlık hizmetleri memnuniyet oranı yüzde 69,4'e çıkarken, şehir hastanelerinde bu oran yüzde 71, kamu hastanelerinde yüzde 71,2 oldu. 2024'e göre sağlık hizmetlerinde memnuniyet oranı 6,2 puan arttı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranı yüzde 69,4'e yükselirken, şehir hastanelerinde yüzde 71, kamu hastanelerinde yüzde 71,2, aile sağlığı hizmetlerinde yüzde 70,1 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK, 2025 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından araştırma sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetleri memnuniyet oranı önceki yıllara göre arttı.

Sağlık hizmetlerinde memnuniyet oranı 2024'te yüzde 63,2 iken, 2025'te yüzde 69,4'e yükseldi. Böylece son bir yılda 6,2 puanlık artış kaydedildi.

Şehir hastanelerindeki memnuniyet oranı ise 5,5 puanlık artışla yüzde 65,5'ten yüzde 71'e çıktı.

Kamu hastaneleri memnuniyet oranı yüzde 71,2 oldu

Sağlık alanında gerçekleştirilen düzenlemeler, hizmet kalitesinin artırılması ve dijital sağlık uygulamalarındaki iyileştirmeler, kamu hastaneleri memnuniyet oranındaki artışa katkı sağladı.

Kamu hastanelerinde sağlık hizmeti memnuniyet oranı, bir önceki yıla göre 7,2 puan artarak yüzde 71,2'ye yükseldi.

Aile sağlığı hizmetlerinde memnuniyet oranı yüzde 70'i aştı

Aile sağlığı hizmetlerindeki memnuniyet oranı da 2025'te arttı. 2024'te yüzde 65,7 olan oran, 2025'te yüzde 70,1'e yükseldi. Bu artış, koruyucu sağlık hizmetleri ve birinci basamak sağlık tesis altyapısındaki olumlu gelişmelerin somut etkilerini ortaya çıkardı.

Verilere göre, sağlık hizmetlerinin tüm basamaklarında memnuniyet oranlarında artış yaşandı. Veriler, sağlık hizmetlerine erişim, hizmet kalitesi ve hasta odaklı yaklaşımın güçlendirilmesine yönelik çalışmaların, vatandaş memnuniyetine olumlu yansıdığını ortaya koydu.

Kaynak: AA " / " + Dilhan Türker Yıldız -
