20. Uluslararası Türk Spor Hekimliği Kongresi 9-11 Mayıs'ta Gerçekleşecek

TÜRKİYE Spor Hekimleri Derneği tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenecek Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, 9-11 Mayıs'ta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Muhiddin Erel ve 20 Mayıs Amfileri'nde gerçekleştirilecek. Türkiye Spor Hekimleri Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Metin Ergün, yaptığı açıklamada, kongrede, spor yaralanmalarının önlenmesi, tanısı ve tedavisi konularının, "Her Yönüyle Spor Yaralanmaları" ana teması altında yerli ve yabancı katılımcıların katılımıyla bilimsel ve güncel yeniliklere odaklanılarak tartışılacağını söyledi. Yurt içinden ve dışından katılımcıların yer alacağı kongrede 17 panel, 16 konferans, 3 kurs, 2 uydu sempozyumu ve 1 workshop gerçekleştirilecek.

İlk gün açılış konuşmalarının ardından, "Spor Hekimliğinin Anadolu'daki Kökleri" başlıklı dersle başlayacak kongrede spor yaralanmalarının önlenmesinde teknolojik gelişmeler ele alınacak. Son dönemde özellikle basketbolcularda sık görülen ön çapraz bağ yaralanmaları da ayrı bir panelde 4 ayrı uzman tarafından ele alınacak. Son dönemde kullanımı artan tedavi yöntemlerinden kök hücre de bir uydu sempozyumda görüşülecek. Spor yaralanmalarında eksozom uygulamaları başlıklı sempozyumun yanı sıra pediatrik spor hekimliği ile kadın sporculara özgü yaralanmalar da ele alınacak.