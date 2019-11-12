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Sağlık Uygulama Tebliği'nde fiyat sektörle birlikte belirlensin

SEİS Genel Başkanı Metin Demir, GSS'den ödenen sağlık hizmet sunum bedellerinin tıbbi cihazları da kapsayacak şekilde güncellenmesi sürecinin sektörle birlikte yürütülmesi yönünde talepte bulundu.

12.11.2019 08:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:48
Sağlık Uygulama Tebliği'nde fiyat sektörle birlikte belirlensin

SEİS Genel Başkanı , GSS'den ödenen sağlık hizmet sunum bedellerinin tıbbi cihazları da kapsayacak şekilde güncellenmesi sürecinin sektörle birlikte yürütülmesi yönünde talepte bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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