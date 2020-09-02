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Sağlık sorunları bulunan Diego Maradona, doktorları dinlemeyip antrenmana çıktı

Dünya futbolunun unutulmaz efsanesi Diego Armando Maradona, teknik direktörü olduğu Gimnasia La Plata'nın idmanına uzun süreden sonra ilk kez doktorlarını dinlemeyerek katıldı.

02.09.2020 22:37 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:07

Sağlık sorunları nedeniyle doktorları tarafından evden çıkışı yasaklanan Diego Armando Maradona için yeni gelişmeler yaşandı. Efsane isim, aylar sonra futbolcularını görmek ve yanlarında olduğunu göstermek için ilk kez antrenmanlarda boy gösterdi.

KORONAVİRÜS TEHLİKESİ

Koronavirüsün etkilerinin sağlığını ciddi oranda tehlikeye atabileceği doktorlar tarafından tembihlenen Diego Armando Maradona, hocası olduğu Gimnasia Plata'nın antrenmanlarına katıldı.

MASKE VE GÖZLÜK KULLANDI

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görselde Maradona antrenmana maske ve gözlük ile çıktığı görüldü.

Sağlık sorunları bulunan Diego Maradona, doktorları dinlemeyip antrenmana çıktı
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