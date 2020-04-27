Sağlık çalışanlarının çocuklarına 10 bin armağan kitap Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), TBMM'nin 100. kuruluş yıldönümünü kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, koronavirüs sürecinde büyük özveride bulunan sağlık çalışanlarına ve çocuklarına 10 bin kitap armağan etti.

Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), TBMM'nin 100. kuruluş yıldönümünü kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, koronavirüs sürecinde büyük özveride bulunan sağlık çalışanlarına ve çocuklarına 10 bin kitap armağan etti. Kaynak: Dunya.com