Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman? Başvurular başladı mı şartları neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim Kurulu Toplantısı sonrası personel alımı yapılacağını ve alımların KPSS ile gerçekleşeceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, binler adayın beklediği haberi verdi. 40 bin personel alımı ne zaman? Başvurular başladı mı, şartları neler? soruları yakından takip ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'daki Kabine Toplantısı sonrası '' Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alacağımızı milletimizle paylaşmak istiyorum.'' diyerek müjdeyi vermişti. Ancak konu hakkında henüz net bir tarih açıklanmadı. Sağlık Bakanı Koca ise, ''Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız.'' demişti.

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