Sagalassos’ta hayat, yüzlerce yıl sonra yeniden başlayacak

Geçtiğimiz günlerde Sagalassos'taydım... 2005 senesinden bu yana Koç Topluluğu enerji şirketlerinden Aygaz'ın ana sponsor olduğu kazılarda, ayağa kaldırılan Antoninler Çeşmesi'nden sonra, 9 yıl içinde önemli yol kat edilmiş olduğunu gördüm...

Sagalassos’ta hayat, yüzlerce yıl sonra yeniden başlayacak

Geçtiğimiz günlerde Sagalassos'taydım… 2005 senesinden bu yana Koç Topluluğu enerji şirketlerinden Aygaz'ın ana sponsor olduğu kazılarda, ayağa kaldırılan Antoninler Çeşmesi'nden sonra, 9 yıl içinde önemli yol kat edilmiş olduğunu gördüm…

Kaynak: Dunya.com

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