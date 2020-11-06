Sağ üst ön adalesinde zorlanma yaşayan Falcao Sivasspor maçında yok
06.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 06.11.2020 13:53
Galatasaray'da perşembe günü yapılan idmanı yarıda bırakan Radamel Falcao için açıklama yapıldı. Kolombiyalı oyuncunun Sivasspor maçında oynaması beklenmiyor.
Galatasaray'ın Perşembe günü gerçekleştirdiği antrenmanı sakatlanarak yarıda bırakan Radamel Falcao'nun son durumu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Kolombiyalı golcünün sağ üst ön adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.
SİVAS MAÇINDA OYNAMASI BEKLENMİYOR
Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao ile Marcelo Saracchi'nin özel bir program dahilinde takımdan ayrı çalıştığı ifade edildi.
Falcao'nun Demir Grup Sivasspor mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.