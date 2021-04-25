Bursaspor-İstanbulspor maçının ardından
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Bursaspor-İstanbulspor maçının ardından

Bursaspor-İstanbulspor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, iyi oyun ortaya koyduklarını ve kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, iyi oyun ortaya koyduklarını ve kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.

Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının oynadığı futboldan memnun olduğunu dile getirdi.

Genel olarak iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Tan, şöyle konuştu:

"Kaybetmeyi hak edecek bir oyun ortaya koymadık. Rakibimiz çok basit 2 hatamızdan attığı gollerle kazanmasını bildi, tebrik ediyoruz. Farklı oyuncular deniyoruz, bütün oyuncuları görmeye çalışıyoruz. Rakibimize kıyasla çok daha iyi bir oyun ortaya koyduk, daha fazla topa sahip olup, daha fazla pas yaptık. Rakibimizin ilk pozisyonunda çok basit bir savunma hatasından, pozisyon hatasından golü kalemizde gördük. Mücadelemize devam ettik, 1-1'i yakaladık. Rakibimiz hızlı reaksiyon verdi, yine çok basit bir hatamızdan 2-1 mağlup duruma düştük."

Saffet Akbaş: "Bizim açımızdan güzel bir galibiyet oldu"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş ise galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ilk bölümünün istedikleri düzeyde geçtiğini anlatan Akbaş, şunları kaydetti:

"Erken sayılabilecek bir dakikada golü de bulduk, 30 ile 40. dakikalar arası Bursaspor oyuna ağırlığını koyduğu anda beraberlik golünü yedik, çabuk cevap verdik. Devreyi 2-1 önde bitirdik. Bursaspor skorun dezavantajıyla üzerimize daha fazla geldi, riskler aldı, bunları değerlendirmemiz gerekiyordu, değerlendiremedik. Son 10 dakika çok fazla üzerimize geldiler, çok fazla geriye yaslandık skoru koruma adına. Bizim açımızdan güzel bir galibiyet oldu. Önümüzdeki maçları kazanıp, ilk 2'den çıkmak için şansımızı kovalayacağız. Takımımı ve ekibimi gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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