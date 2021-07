SafePal (SFP) coin Nedir? Güncel SFP yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan SafePal (SFP) coin, bir cryptocurrency olan cüzdan kullanıcıları korumak ve dijital varlıklarını büyümeye yardımcı 2018 yılında başlattı.

SafePal bugünkü fiyatı ₺6,11 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺85.301.599 TRY. SafePal son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #323, piyasa değeri ₺660.633.710 TRY. Dolaşımdaki arz 108.166.667 SFP coin ve maksimum seviyede. 500.000.000 SFP coin.

SAFEPAL (SFP) NEDİR?

SafePal bir cryptocurrency olan cüzdan kullanıcıları korumak ve dijital varlıklarını büyümeye yardımcı 2018 yılında başlattı. SafePal, tümü SafePal Uygulaması aracılığıyla eşleştirilen ve yönetilen donanım ve yazılım cüzdanları sağlar ve Binance tarafından yatırım yapılan ve desteklenen ilk donanım cüzdanıdır.

SafePal cüzdanı, Ethereum , Binance Smart Chain (BSC) ve TRON blok zincirlerindeki popüler tokenlere ek olarak çok sayıda popüler kripto varlığını destekler . SafePal'e göre kullanıcılar varlık güvenliğinden ödün vermeden portföylerini depolayabilir, yönetebilir, takas edebilir, ticaret yapabilir ve büyütebilir.

2018'deki lansmanından bu yana SafePal katlanarak büyüdü ve dünya çapında 87 ülkede 80.000'den fazla kullanıcıya sahip. Daha fazla bilgi SafePal Medya kitinde bulunabilir .

SAFEPAL'İN KURUCULARI KİMDİR?

SafePal, Veronica Wong liderliğindeki kripto meraklılarından oluşan bir ekip tarafından 2018 yılında kuruldu . Proje, kripto kullanıcıları için oldukça uygun fiyatlı bir donanım cüzdanı sağlamak için geliştirildi. Ardından, SafePal Aralık 2018'de Binance tarafından kuluçkalandı ve gelişimini desteklemek için borsadan fon aldı. Mayıs 2019'da SafePal, ilk projesi olan SafePal S1 donanım cüzdanını başlattı.

SAFEPAL'İ BENZERSİZ KILAN NEDİR?

SafePal, kullanıcılar için uygun fiyatlı donanım cüzdanlarının yanı sıra güvenli yazılım cüzdanları sunmayı amaçlamaktadır. Cüzdan platformu, Biitcoin , Ethereum ve BNB dahil olmak üzere birden fazla kripto para birimini destekler . Yerel belirteci SFP, cüzdanın yardımcı belirtecidir ve kullanıcılara indirimler sunmak, SafePal kullanıcılarını teşvik etmek ve daha fazlası için kullanılır.

SFP, Binance Akıllı Zincir ağını destekleyen herhangi bir cüzdana aktarılabilen bir BEP-20 jetonudur. Ayrıca diğer varlıklarla takas edilebilir ve hizmetler için bir ödeme aracı olarak hizmet edebilir. SFP aynı zamanda SafePal yönetişim belirteci olarak da hizmet eder ve sahipleri, SafePal ürünlerine yeni blok zincirleri eklemek gibi yeni özellikler için teklifler oluşturabilir ve oy kullanabilir.

SafePal ürünleri ve hizmetleri şunları içerir:

SafePal S1 Donanım Cüzdanı: SafePal S1 Donanım Cüzdanı, 20 blok zinciri ve 10.000'den fazla kripto para birimini destekleyen %100 çevrimdışı ve merkezi olmayan bir donanım cüzdanıdır. SafePal S1, EAL5+ güvenli öğesi, kendi kendini yok etme mekanizması, cihaz kimlik doğrulama mekanizması vb. dahil olmak üzere gelişmiş güvenlik teknolojisiyle yerleşiktir.

SafePal Cypher: SafePal Cypher, anımsatıcı ifadenizi suya, ateşe, tuza ve korozyona karşı koruyan metalik bir tohum ifade panosudur .

SafePal Yazılım Cüzdanı: SafePal Yazılım Cüzdanı, kullanıcıların mobil cihazlarda cüzdanları ve kripto varlıklarını içe aktarmalarını, kurtarmalarını ve yönetmelerini sağlayan güvenli, merkezi olmayan bir cüzdandır.

SafePal Uygulaması: SafePal Uygulaması, kullanıcıların SafePal Donanım Cüzdanını ve SafePal Yazılım Cüzdanını yönetmesi için bir uygulamadır.

DOLAŞIMDA KAÇ SAFEPAL (SFP) COİN VAR?

SafePal, şu anda yaklaşık dörtte biri dolaşımda olan maksimum 500 milyon SFP jeton kaynağına sahiptir. Daha fazla insan cüzdanı kullandıkça dolaşımdaki SFP arzı büyümeye devam edecek. SafePal kullanıcılar SFP parçası olarak belirteçleri kazanmak esnetme , ödülleri sevk kampanyalarına katılması ve cüzdan uygulaması içinden görevleri tamamlarken.

SafePal'in resmi kaynağına göre token tahsisi aşağıdaki gibidir:

Takım: Toplam jeton arzının %20,00'si

Temel Rezervi: Toplam token arzının %20,00'si

Topluluk: Toplam token arzının %15,00'i

Ürün ve Pazarlama: Toplam token arzının %15,00'i

Stratejik Satış: Toplam token arzının %9.00'u

Ortaklık ve Ekosistem: Toplam token arzının %5.00'i

Özel Satış: Toplam token arzının %4.00'ü

Airdrop: Toplam jeton arzının %5.00'i

Tohum Satışı: Toplam jeton arzının %2.00'ı

SAFEPAL AĞI NASIL GÜVENLİDİR?

SafePal belirteci, Binance Akıllı Zincirini temel alır ve hisse kanıtı (POS) konsensüs mekanizması ile güvence altına alınır . Bu, ağın Sybil saldırıları ve %51 saldırıları dahil olmak üzere farklı tehditlere karşı korunmasına yardımcı olur .

Ayrıca, Binance Chain ve temel akıllı sözleşmelerinde bir güvenlik açığı keşfeden herkese BNB'de düzenli ödüller sunan Binance tarafından işletilen bir hata ödül programı tarafından korunmaktadır.

Ayrıca, SFP, onu yönetmek için kullanılan cüzdan yazılımının güvenlik sistemi tarafından güvence altına alınır. SafePal ayrıca bir parola güvenlik kilidi, 2FA ve ayrıca 12,18 ve 24 kelimelik kurtarma ifadeleri gibi ek güvenlik özellikleri ekler.

SAFEPAL'İ (SFP) NEREDEN SATIN ALABİLİRSİNİZ?

SafePal, hem merkezi hem de merkezi olmayan borsalar dahil olmak üzere çeşitli platformlarda satın alınabilir ve ticaret yapılabilir. Binance ve MXC , SFP ticaretinde kullanılan değişimler arasındadır. Token şu anda Tether (USDT), Binance USD (BUSD) ve Bitcoin (BTC) dahil olmak üzere bir dizi başka kripto para birimine karşı alınıp satılabilir.