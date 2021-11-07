Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Şafak Çak hakkında araştırmalar yapılıyor. Şafak Çak kimdir? Şafak Çak kaç yaşında, nereli? Şafak Çak hayatı ve biyografisi!

ŞAFAK ÇAK KİMDİR?

Şafak Çak 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası Kapalıçarşı'da mobilya imal ve satışı yapmaktaydı.

Liseyi mezunu olduktan sonra ATV'de yayınlanan Savaş Ay'ın A Takımı programında muhabir olarak işe başlamıştır. A Takımı programında muhabirken Okan Bayulgen'in Gece Kuşu programında asistanlık görevine geçmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi yetenek sınavlarını kazanmasına rağmen gitmeyip 1997 senesinde Medyapım'da Armağan Çağlayan ve Fatih Aksoy'la çalışarak kendini geliştirmiştir. 1999 yılında New York'ta Royal Art Academy'in yetenek sınavlarını kazanmış ve yarım dönem eğitim almış ve Türkiye'ye dönmüştür.

Bakırköy ve Üsküdar'da kendine tasarımlarını ve projelerini hazırladığı ofisler açan Şafak Çak, Paris Hilton ve Jennifer Lopez dünyaca ünlüler olmak üzere bir çok ünlü için özel tasarımlar hazırlamıştır.

7 Mayıs 2013 yılında New York'da Elvan Akın ile evlenen Şafak Çak'ın mutlu bir evliliği bulunmaktadır.

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