Sadettin Saran, Aziz Yıldırım'ın sözlerini sert şekilde eleştirdi
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Sadettin Saran, Aziz Yıldırım'ın sözlerini sert şekilde eleştirdi

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Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'ın basın toplantısındaki söylemlerine sarı-lacivertli camianın önde gelen isimlerinden olan Sadettin Saran eleştiride bulundu. Saran, "Eleştirmek başka, hakaret başka. Bize düşen Ali Koç'un etrafında kenetlenmektir. Aziz Yıldırım'ın üslubunu kabul edemez buluyorum ve kınıyorum" dedi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını camiayı karıştırdı. Ali Koç'tan sonra başkan olması beklenen Sadettin Saran, Yıldırım'ı sert sözlerle hedef aldı. Saran, "Ali Koç'un üç yılını eleştirmek başka şeydir; seçilmiş Fenerbahçe başkanına hakaret, aşağılama başka. Başkanın tabii ki yanlışları olmuştur. Bize düşen, başkanın hatalarından ders çıkartarak başarılı olması yönünde, onun etrafında kenetlenmektir. Dolayısıyla, eski başkan Aziz Yıldırım'ın her şeyden önce üslubunu kabul edilemez buluyorum" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN KENDİSİYİM NE DEMEK?"

Saran sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim" demesi ne demektir? Bu söylem Fenerbahçe değerlerine, kültürüne tamamen aykırıdır. Hiç kimse kendini 1907'de kurulmuş Fenerbahçe'nin üzerinde göremez. Fenerbahçe halkındır, "ben Fenerbahçeliyim!" diyen herkesindir. Aziz Bey'i bu konuda sonuna kadar kınıyorum. Bu tip söylemler Fenerbahçe'ye bir şey katmaz; sadece zarar verir.

Sadettin Saran, Aziz Yıldırım'ın sözlerini sert şekilde eleştirdi
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