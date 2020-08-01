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Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı

Juventus formasıyla İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşayan Cristiano Ronaldo, kendisini 9.5 milyon euro değerindeki dünyanın en pahalı arabasıyla ödüllendirdi.

01.08.2020 18:20 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:10

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, futbolu kadar aldığı arabalarla da gündem oluyor. İtalyan devi Juventus'ta Serie A şampiyonluğuna ulaşan Ronaldo, kendisine hediye olarak araba satın aldı. HaberGlobal'in haberine göre; Portekizli yıldız, 9.5 milyon euro (78 milyon TL) değerinde spor bir arabayı koleksiyonuna kattı.

30 MİLYON EUROLUK KOLEKSİYON

Instagram hesabından paylaşımda bulunan yıldız oyuncu, fotoğrafa, ''Manzarayı siz seçin'' notunu düştü. 35 yaşındaki futbolcu, ayrıca arabasına isminin baş harfleri olan CR yazısı yazdırması oldukça dikkat çekti. Dünyanın en pahalı arabasının sahibi olan Ronaldo'nun garajındaki arabaların toplam değerinin 30 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

SEVGİLİSİNE DE LÜKS BİR HEDİYE ALMIŞTI

Ronaldo'nun aldığı otomobil, dünyada sadece 10 tane üretildi. 1600 beygir gücündeki araba, dünyanın en hızlı spor arabalarından birisi olarak gösteriliyor. Ronaldo, yıl içinde diğer arabasına ise 2 milyon euro ödemişti. Cristiano Ronaldo, yine bu yıl sevgilisi Georgina Rodríguez'e doğum günü hediyesi olarak pahalı bir araba hediye etmişti.

Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
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