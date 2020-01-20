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Sabri Ülker Çevre Ödülü başvuruları başladı

Yıldız Holding ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA'nın, bugünün ve yarının çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin, her alanda korunması ve geliştirilmesi hedefiyle oluşturduğu "Sabri Ülker Çevre Ödülü" 4. kez sahibini arıyor.

20.01.2020 00:07 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:07
Sabri Ülker Çevre Ödülü başvuruları başladı

ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA'nın, bugünün ve yarının çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin, her alanda korunması ve geliştirilmesi hedefiyle oluşturduğu " Çevre Ödülü" 4. kez sahibini arıyor.

Kaynak: Dunya.com

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