Sabri Ülker Çevre Ödülü başvuruları başladı

20.01.2020 00:07 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:07

Yıldız Holding ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA'nın, bugünün ve yarının çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin, her alanda korunması ve geliştirilmesi hedefiyle oluşturduğu "Sabri Ülker Çevre Ödülü" 4. kez sahibini arıyor.