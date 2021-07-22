Sabancı ailesini yasa boğan ölüm! Şevket Sabancı yaşamını yitirdi

Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu 85 yaşındaki Şevket Sabancı bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve aynı zamanda Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı, bu sabah hayata gözlerini yumdu.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

85 yaşındaki Şevket Sabancı'nın, hastanede bir süredir tedavi altında olduğu öğrenildi.

ŞEVKET SABANCI KİMDİR?

Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olan Şevket Sabancı, 1936 yılında Kayseri'de doğdu. Şevket Sabancı, yüksek öğrenimini İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi olarak tamamladı. Tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu'nu yurtdışında temsil eden Şevket Sabancı, 2004 yılına kadar Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de yürüttü.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NI ALİ SABANCI'YA DEVRETMİŞTİ

2000 yılında ailesi ile birlikte Esas Holding'i kuran Şevket Sabancı'nın Sadıka, Emine ve Ali adlı üç çocuğu var. Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020 tarihinde oğlu Ali Sabancı'ya devretmişti.