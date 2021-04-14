Şaban Erarslan, Uğur Torlak ve Meltem Çavuşoğlu 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

Tekstil sektöründe kaliteli ürünleri bulunan Eris Giyim'in kurucusu Şaban ERARSLAN, gemi bakım ve onarımında titizlikle çalışmalarını yürüten Injegov firmasından İdari Genel Müdür Uğur Torlak ve talebe göre en iyi teminat ve fiyat sunacak Sigorta şirketini bulan Uzman Çözüm Sigorta Kurucusu Meltem ÇAVUŞOĞLU, Sektörel Bakış programının bu haftaki konuğu oldu.