Şaban Erarslan, Uğur Torlak ve Meltem Çavuşoğlu 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu
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Şaban Erarslan, Uğur Torlak ve Meltem Çavuşoğlu 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

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Şaban Erarslan, Uğur Torlak ve Meltem Çavuşoğlu 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

Tekstil sektöründe kaliteli ürünleri bulunan Eris Giyim'in kurucusu Şaban ERARSLAN, gemi bakım ve onarımında titizlikle çalışmalarını yürüten Injegov firmasından İdari Genel Müdür Uğur Torlak ve talebe göre en iyi teminat ve fiyat sunacak Sigorta şirketini bulan Uzman Çözüm Sigorta Kurucusu Meltem ÇAVUŞOĞLU, Sektörel Bakış programının bu haftaki konuğu oldu.

'HAZIR ÜRÜN SATMIYORUZ'

Kendi tasarımlarıyla tekstil sektöründe başarılı yerler edinmiş Eris Giyim firmasının kurucusu Şaban ERARSLAN, "Hazır ürünü satmıyoruz, satmış olduğumuz ürünün üretimini yapıyoruz." ifadelerini kullanarak Sektörel Bakış programının konuğu oldu.

'KALİTE VE GÜVEN'

Gemilerin revizyon ve bakımlarını kalite ve güvenle yapan sektöründe adından sıklıkla söz ettiren Injegov firmasının İdari Genel Müdürü Uğur TORLAK, Sektörel Bakış programında önemli detaylar aktardı.

'TÜM BRANŞLARA HAKİM'

Tüm branşlara hakim kadrosuyla Sigortacılık mesleğinde onbinlerce kişiye ve kuruluşa hizmet vermiş Uzman Çözüm Sigorta Firmasının Kurucusu Meltem ÇAVUŞOĞLU, Sektörel Bakış programında kameralar karşısına geçti.

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