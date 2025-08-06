S Sport Plus, futbol heyecanını hız kesmeden sürdürüyor. Tivibu kullanıcıları, bu heyecana katılmak için S Sport Plus'ın Tivibu'da olup olmadığını ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. Bu soruların yanıtları, futbol severlerin ilgisini çekiyor. Peki, S Sport Plus Tivibu'da var mı? S Sport Tivibu kaçıncı kanalda?

S SPORT PLUS TİVİBU'DA KAÇINCI KANALDA?

S Sport Plus, Tivibu dijital platformunda 73. kanalda izlenebiliyor. Bu kanal, platformun Spor veya Süper paketlerine dahil olup, yalnızca HD kalitesinde ve şifreli olarak yayın yapmaktadır. Bu nedenle, izlemek isteyen kullanıcıların ilgili pakete sahip olması gerekmektedir.

S SPORT KANAL NUMARALARI (2025)

S Sport Plus'ta aşağıda yer alan TV kanallarını izleyebilirsiniz.

• S Sport TV

• S Sport 2

• Eurosport 1

• Eurosport 2

• NBA TV

• National Geographic

• Nat Geo Wild

• FX

• Disney Junior

• Baby TV

• W – Sport

• TLC

• Teve2

• tv4

• DMAX

• Kanal D

• Star TV

• FB TV

• Red Bull TV

• TV 8

• TV 8,5

• NOW

• NTV

• CNN Türk

• CNBC-e

• CNN International

• NHK World

• CGTN TV

• CGTN Documentary

• France 24

• RT Arabic TV

• Cartoon Network

• Spacetoon (Çocuk Kanalı)

• Haber Global

• Ekol TV

• 24

• TV 100

• Tele 1

• TGRT Haber

• SZC TV

• Beyaz TV

• 360

• Kanal 7

• EkoTürk TV

• Ülke TV

• Genç TV

• Sports TV

• History Channel

• AGRO TV

• Power TV

• Power Türk TV

• Number One

• Number One Türk

• Dream Türk

• Tay TV

• Radyospor

• Yaz Keyfi TV

BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

Bilgisayarınızı televizyona bağlayarak da S Sport Plus içeriklerini geniş ekranda izleyebilirsiniz. Bunu yaparken aşağıdaki bağlantı türlerini kullanabilirsiniz:

• HDMI ve DVI: Daha yüksek görüntü kalitesi sunar.

• VGA: Daha eski sistemler için geçerli, ancak görüntü kalitesi düşüktür.

LCD, Plazma veya LED gibi modern TV'lerde bu bağlantılar sorunsuz çalışmaktadır.

S SPORT PLUS HANGİ CİHAZLARDA KULLANILABİLİR?

S Sport Plus uygulaması, birçok cihazda kullanılabilir. Uygulamanın desteklediği platformlar şunlardır:

• Android (OS 5.0 ve üzeri)

• iOS (12.4 ve üzeri)

• Bilgisayar (notebook ve masaüstü)

• Android TV

• Apple TV

• Xbox Series X|S ve Xbox One

• Google Chromecast

• LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV

• Samsung Tizen (2017–2020 üretim yılı)

• Arçelik, Grundig, Beko Smart TV'ler (belirtilen model serileri)

• Philips, Sony, Toshiba, Vestel Android Smart TV'ler

• Vestel/Regal Smart TV (2018 sonrası)

• Xiaomi Mi Box / Mi Stick

Bunun yanı sıra HDMI kablosuyla bilgisayardan TV'ye görüntü aktarabilir veya telefon ile TV arasında ekran yansıtma özelliğini kullanabilirsiniz.