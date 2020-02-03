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S-64F+ Air Crane helikopterini duyurdular

Havacılık hizmetleri küresel sağlayıcısı Erickson, yeni helikopterini duyurdu.

03.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:03
S-64F+ Air Crane helikopterini duyurdular

Havacılık hizmetleri küresel sağlayıcısı Erickson, yeni helikopterini duyurdu.


Dünya çapında lider hizmet uçağı operatörü, bakımcısı ve üreticisi Erickson Incorporated, Heli Expo'da eski Air Crane helikopterinin yeni üretim hattını duyurarak piyasayı S-64F+ ile tanıştırdı. Helikopterde menzil ve yakıt verimliliğini geliştiren modern motor kullanımı, yeni kompozit ana pervane bıçakları, geliştirilmiş kokpit ve uçuş kontrol sistemi, geliştirilmiş tazyikli su fışkırtma aracı bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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