S-64F+ Air Crane helikopterini duyurdular

03.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:03

Havacılık hizmetleri küresel sağlayıcısı Erickson, yeni helikopterini duyurdu.



Dünya çapında lider hizmet uçağı operatörü, bakımcısı ve üreticisi Erickson Incorporated, Heli Expo'da eski Air Crane helikopterinin yeni üretim hattını duyurarak piyasayı S-64F+ ile tanıştırdı. Helikopterde menzil ve yakıt verimliliğini geliştiren modern motor kullanımı, yeni kompozit ana pervane bıçakları, geliştirilmiş kokpit ve uçuş kontrol sistemi, geliştirilmiş tazyikli su fışkırtma aracı bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA