Ryan Donk ilk milli maçında gol sevinci yaşadı

Kariyerinde ilk kez Surinam Milli Takımı'nın formasını giyen Ryan Donk, Cayman Adaları ile oynadıkları Dünya Kupası Elemeleri maçında bir de gol kaydetti.

Kariyerinde ilk kez Surinam Milli Takımı'nın formasını giyen Ryan Donk, Cayman Adaları ile oynadıkları Dünya Kupası Elemeleri maçında bir de gol kaydetti.

Surinam Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Cayman Adaları ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Ryan Donk da ilk kez milli takıma davet edilmişti. İlk karşılaşmasına kaptan olarak çıkan Donk, mücadelenin 38. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 34 yaşındaki futbolcu 11 başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı. Surinam maçtan 3-0 galip ayrıldı ve gruplara iyi başlangıç yaptı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı