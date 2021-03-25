Ryan Donk ilk milli maçında gol sevinci yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ryan Donk ilk milli maçında gol sevinci yaşadı

25.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:46
Ryan Donk ilk milli maçında gol sevinci yaşadı

Kariyerinde ilk kez Surinam Milli Takımı'nın formasını giyen Ryan Donk, Cayman Adaları ile oynadıkları Dünya Kupası Elemeleri maçında bir de gol kaydetti.

Kariyerinde ilk kez Surinam Milli Takımı'nın formasını giyen Ryan Donk, Cayman Adaları ile oynadıkları Dünya Kupası Elemeleri maçında bir de gol kaydetti.

Surinam Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Cayman Adaları ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Ryan Donk da ilk kez milli takıma davet edilmişti. İlk karşılaşmasına kaptan olarak çıkan Donk, mücadelenin 38. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 34 yaşındaki futbolcu 11 başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı. Surinam maçtan 3-0 galip ayrıldı ve gruplara iyi başlangıç yaptı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Destici Enis Berberoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ryan Donk ilk milli maçında gol sevinci yaşadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 10:47:51. #1.14#
title